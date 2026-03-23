Kim Kardashian i Lewis Hamilton snimljeni zajedno: Evo što su radili

Kim Kardashian i Lewis Hamilton viđeni su proteklog vikenda kako zaljubljeno šeću Tokijom uoči Velike nagrade Japana, treće utrke sezone u Formuli 1. Time su dodatno potaknuli nagađanja o mogućoj romansi. Vjeruje se da su Kim Kardashian i Lewis Hamilton nakon što su u posljednjih nekoliko tjedana dva puta viđeni zajedno, uključujući i prošlomjesečni Super Bowl u Santa Clari u Kaliforniji, javlja Daily Mail.

Glasine su se prvi put pojavile kada su krajem siječnja fotografirani kako se zajedno prijavljuju u luksuzni hotel u Cotswoldsu, a od tada su sve glasnije i čeka se samo i službena potvrda njihove veze. Sada su Kardashian (45) i Hamilton (41) ponovno snimljeni u Tokiju, gdje sedmerostruki prvak Formule 1 uživa u odmoru sa svojom novom partnericom između Velike nagrade Kine i Japana.

Snimka koja je objavljena na društvenim mrežama prikazuju Kim Kardiashian i Lewis Hamilton kako šeta ulicama i pozdravlja iznenađene prolaznike.

Lewis Hamilton and kim kardashian spot walking in Tokyo Lewis was happy and he waved for the fan 😊 pic.twitter.com/ejLfunpHm6 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

Hamilton je djelovao dobro raspoloženo dok je bio vani s reality zvijezdom, pa je čak u jednoj fotografiji mahnuo obožavatelju. Vozač Ferrarija, koji dijeli rekord po broju osvojenih naslova prvaka Formule 1, završio je treći na prošlotjednoj Velikoj nagradi Kine i nada se da će dodatno napredovati nadolazećeg vikenda u Japanu.

Utrka u Kini spriječila ga je da se s Kardashian pojavi na crvenom tepihu, koja je u međuvremenu prisustvovala dodjeli Oscara u Los Angelesu.

Hamilton je koproducirao i imao kratku ulogu u filmu “F1” iz 2025., u kojem glume Brad Pitt i Damson Idris, a koji je osvojio Oscara za najbolji zvuk, no zbog svojih obveza u Formuli 1 nije mogao prisustvovati ceremoniji s ostatkom ekipe.

Kardashian, koja svake godine dolazi na taj događaj, bila je prisutna prošlog vikenda. Iako nijedna strana nije javno potvrdila vezu, smatra se da su Hamilton i Kardashian u posljednjih nekoliko mjeseci započeli tajnu romansu.

Još u siječnju viđeni su kako uz pratnju kolone vozila dolaze u luksuzni hotel Estelle Manor u Cotswoldsu, nakon čega su zajedno otišli na Super Bowl.

Hamilton je o navodnoj vezi upitan od strane novinara tijekom utakmice, no prema riječima F1 reportera Sky Sportsa Teda Kravitza, odgovorio je:

“To je moj privatni život, o tome ne govorim.”

