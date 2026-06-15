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SRETNA VIJEST /

Siniša Vuco ponovno postaje djed: Sin Vilibald i zaručnica Meriam čekaju prvo dijete

Siniša Vuco ponovno postaje djed: Sin Vilibald i zaručnica Meriam čekaju prvo dijete
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Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

S obitelji i prijateljima saznali da čekaju djevojčicu, nakon čega su svi skupa slavili

15.6.2026.
10:24
Hot.hr
Miroslav Lelas/PIXSELL
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Vilibald Vuco (29), sin poznatog hrvatskog pjevača Siniše Vuce, sa zaručnicom Meriam Benmiloud čeka prvo dijete. Par je na društvenim mrežama otkrio da čekaju djevojčicu, a vijest su podijelili dva mjeseca nakon zaruka.

Sretni par spol djeteta otkrio je na zabavi s obitelji i prijateljima. Zajedno su probušili crni balon s natpisom "Boy or Girl", a iz njega su zatim izletjeli ružičasti konfeti. Nakon toga su s pozvanicima proslavili novost, a Vilibald je na svom Instagram profilu podijelio videozapis sretnog trenutka uz opis "Naš svijet".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Njegova zaručnica Meriam Benmiloud ima hrvatsko-tuniske korijene i četiri godine je mlađa od Vilibalda. Zajedno su tri godine, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na Hvaru, kamo je Meriam dolazila svakog ljeta. 

Vilibald je jedno od četvero djece Siniše Vuce i njegove supruge Jelene. Ima brata Luku te sestre Katarinu i Brigitu. Vilibald se danas bavi nekretninama, a prije toga je gradio nogometnu karijeru. Igrao je za Hajduk i Rudeš, ali karijera mu je prijevremeno doživjela kraj zbog ozljede.

SiniŠa VucoVilibald VucoTrudnoća
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