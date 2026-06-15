Siniša Vuco ponovno postaje djed: Sin Vilibald i zaručnica Meriam čekaju prvo dijete
S obitelji i prijateljima saznali da čekaju djevojčicu, nakon čega su svi skupa slavili
Vilibald Vuco (29), sin poznatog hrvatskog pjevača Siniše Vuce, sa zaručnicom Meriam Benmiloud čeka prvo dijete. Par je na društvenim mrežama otkrio da čekaju djevojčicu, a vijest su podijelili dva mjeseca nakon zaruka.
Sretni par spol djeteta otkrio je na zabavi s obitelji i prijateljima. Zajedno su probušili crni balon s natpisom "Boy or Girl", a iz njega su zatim izletjeli ružičasti konfeti. Nakon toga su s pozvanicima proslavili novost, a Vilibald je na svom Instagram profilu podijelio videozapis sretnog trenutka uz opis "Naš svijet".
Njegova zaručnica Meriam Benmiloud ima hrvatsko-tuniske korijene i četiri godine je mlađa od Vilibalda. Zajedno su tri godine, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na Hvaru, kamo je Meriam dolazila svakog ljeta.
Vilibald je jedno od četvero djece Siniše Vuce i njegove supruge Jelene. Ima brata Luku te sestre Katarinu i Brigitu. Vilibald se danas bavi nekretninama, a prije toga je gradio nogometnu karijeru. Igrao je za Hajduk i Rudeš, ali karijera mu je prijevremeno doživjela kraj zbog ozljede.