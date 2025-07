Vuco nam je pokazao svoje stanove na Karibima i otkrio živi li ondje kao kralj: 'Litra goriva je pola dolara'

Nema tko nije čuo za pjevača i skladatelja Sinišu Vucu (54), a osim njegovih glazbenih uspjeha koje je nakupio kroz godine, Vuco živi zanimljiv život, pomalo egzotični, uzevši u obzir da živi na dvije lokacije. Živi i nastupa u Zagrebu, dok u Venezueli na Karibima ima dva stana, koje nam je i pokazao. Također, 2. kolovoza ove godine najavio je koncert u Trogiru u klubu Monaco, a nakon toga slijedi pauza od nastupa do prosinca i adventskih koncerata. Kakve su cijene u Venezueli, na kojem se jeziku sporazumijeva s ljudima te kakav je ondje život generalno... Otkrio nam je sami Vuco, a sve o tome, pročitajte u nastavku.

Foto: Marija Buljeta

Prije dvije godine, Venezuela je postala vaš drugi dom. Zašto baš Karibi?

U zadnjih više od 30 godina, osim Afrike, proputovao sam skoro cijeli svijet. Karibi su mi se najviše svidjeli i to da budem precizan, upravo venezuelanski otok Isla Margarita, kojeg ne zovu bez razloga ''Biser Kariba''. Površina mu je otprilike kao tri Brača, a na otoku živi oko pola milijuna stanovnika. Stanujem vrlo blizu Atlantskog oceana i za razliku od dalmatinske bure, vjetar s Karipskog mora kao da me miluje po licu dok promatram ocean iz mog stana. To je osjećaj koji nikada prije nisam doživio.

Foto: Lucija Očko

Kod nas ljeto traje tri mjeseca, a u razgovoru ste nam rekli da je ondje uvijek ljeto. Je li to bonus zbog kojeg uživate ondje?

To što je u karipskom dijelu Venezuele cijelu godinu ljeto nije jedini razlog zbog kojeg mi je u Južnoj Americi lijepo. Ja sam svake godine u prosincu i siječnju obavezno u Hrvatskoj jer također mnogo volim i zimu.

Kakvi su ljudi ondje u usporedbi s Balkancima? Jesu li druželjubivi ili bježe od novih poznanstava?

Ljudi u Venezueli mi djeluju opuštenije i općenito žive pod manjim stresom. Nisu stalno u žurbi, sve je nekako opušteno i to bez obzira na njihov materijalni status, svejedno kojem sloju društva pripadaju, svi su opušteni. Može se čak reći da žive od danas do sutra jer ne gledaju previše u budućnost i nisu toliko opterećeni materijalnim. Definitivno: Venezuela je zakon, povratak u prošla vremena, obilje emocija što meni kao umjetniku apsolutno odgovara. Taj život me podsjeća na život koji sam sa svojim roditeljima i bratom živio u Dalmaciji krajem 80-ih godina. s obzirom na to da sam ja prilično temperamentan i uvijek pun energije, meni venezuelanski način života odgovara, smiruje me.

Možda je čak to i najveći razlog zašto svake godine sve više vremena provodim na Isla Margariti. Jako mi se svidio i priobalni dio zemlje, od Margarite prema obali, u kojem su praktično spojena tri grada: Barcelona, Puerto La Cruz i Lecheria. To me uvelike podsjeća na Split, Kaštela i Trogir.

Cijene su kod nas visoke. Bilo da je riječ o hrani, piću ili izlasku. Jesu li na Karibima cijene znatno niže i koje su vas cijene najviše iznenadile?

Dat ću vam vrlo zanimljiv odgovor. Suhomesnati proizvodi, voće, povrće, meso i tako dalje – sve što se kupuje u supermarketima je otprilike kao i u Hrvatskoj. Mliječni proizvodi su čak i nešto skuplji nego u Europi. A sve vrste alkoholnih i to vrhunskih pića, su mnogo jeftiniji. Svježa vrlo kvalitetna riba i u ribarnici i u restoranima je povoljnija. Litra benzina je točno pola dolara. Također, bijela tehnika je nešto jeftinija. Kvalitetni automobili su prilično na cijeni, a nekretnine su povoljnije nego u Hrvatskoj, mada kad su nekretnine u pitanju, puno ovisi koja je lokacija. Ja recimo živim u posebnom dijelu grada, nešto poput Beverly Hillsa ili Miamija u USA.

Ne želim da ispadne da se pravim važan, ali tako je, samo govorim istinu, živim u najelitnijem dijelu države. Najviše sam se iznenadio kada sam u supermarketu kilogram šipka (dva komada) platio 19,5 dolara. A kilogram jastoga u odličnom restoranu sam platio 34 dolara! Dakle, ništa šipak, samo jastozi (smijeh). Baš sam se iznenadio, to za šipak svima pričam.

Foto: Dragan Lažeta

U Venezueli se govori španjolski. Govorite li ga i vi ili se pokušavate sporazumjeti nekim drugim jezikom?

Pa uspio sam vremenom malo po malo, korak po korak ili na španjolskom 'paso a paso' naučiti osnovne riječi i pojmove. Tako da se sporazumijevam pomalo na španjolskom. Također, dosta Venezuelanaca priča engleski, onako solidno kao i ja, a moram pohvaliti svoje prijatelje i suradnike Južnoamerikance da su i oni uz mene naučili i malo hrvatski. Tako da pričamo sve pomalo, nekad u istoj rečenici pomiješam sva tri jezika: španjolski, engleski i hrvatski.

Što vam ondje najviše smeta kod ljudi? Riječ je o potpuno drugačijoj kulturi od naše...

Pa, u biti, ne smeta mi doslovno ništa! Jer se ponašaju upravo kao i Dalmatinci 80-ih, sve ide polako i opušteno. Čak imaju običaj kasniti, što mi je super jer i ja skoro pa uvijek kasnim. Dakle, to je zemlja idealna za mene.

Jeste li im ikada pjevali svoje pjesme? Ako da, kako su reagirali?

Da, naravno! Pjevao sam jednom mojim radnicima kada su mi adaptirali stan. Čak sam kupio i dvije venezuelanske gitare, ručni rad. I pjevao sam prošle godine i to na moj rođendan, u 'Kući milosrđa' za djecu iz siromašnijih obitelji koju je osnovala hrvatska udruga Zdenac.

Foto: Dragan Lažeta

Imate li u planu kupiti još jednu nekretninu?

Na Karibima imam dva stana u istoj zgradi. Imam venezuelansku osobnu kartu, uknjižen sam na oba stana, tako da sam praktički nešto kao polu-Venezuelanac. Imam u planu, ako Bog da, kupiti još jedan stan, ovaj put u okolici Londona. Kada sam prije nekoliko godina bio u Manchesteru, mislio sam da je to slučajno! Ali nedavno, kada sam išao u London primiti priznanje od Guinnessa za oboren svjetski rekord u najduže otpjevanom tonu, upoznao sam i zavolio London i Englesku. Volio bih ostatak života pro(živjeti) na relaciji Venezuela-London i naravno, Hrvatska.

Ovo su moje nekretnine u Venezueli:

1. Stan na 13. katu koji sam kupio 2023. godine

2. Malo sviram u stanu na sedmom katu koji sam kupio 2024. godine

Koji su vaši daljnji planovi za karijeru? Pripremate li nešto novo?

Plan mi je da tijekom kolovoza pokušam konačno završiti albume: Siniša Vuco i također mog benda Živo blato. Potom ću otići opet malo do Londona pa u Venezuelu. Vratit ću se na zimu u Hrvatsku.

Foto: Lupino

Nedavno ste oborili i rekord. Imate li u planu oboriti još koji?

Što se tiče rekorda, želim kao aktualni svjetski rekorder s otpjevanim tonom od 59,5 sekundi, ponavljam, želim u ljeto 2026. na prepunoj Splitskoj Rivi popraviti moj rekord i postati prvi čovjek u povijesti koji je jedan ton držao preko jedne minute. Siguran sam da ću uspjeti i da će me moj grad Split i moja publika podržati.

