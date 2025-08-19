Ava Karabatić objavila fotku s plaže i porukom uvrijedila mnoge

Nakon teškog razdoblja koje je obilježila smrt oca Ivice, kontroverzna starleta Ava Karabatić (37) ponovno se vratila na estradnu scenu.

Iako se nakratko povukla iz javnosti, Ava se posljednjih mjeseci sve aktivnije pojavljuje na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje svakodnevno objavljuje sadržaj koji izaziva burne reakcije. Među mnogobrojnim snimkama i fotografijama, posebnu pažnju privukla je njezina poruka upućena "hejterima", uz fotografiju s plaže u oskudnom izdanju.

Foto: Instagram

"Vježbam i pazim što jedem, normalno da ću staviti sliku s plaže. A vi debele – nisam vam ja kriva... Znam da i sad dok čitate ovo jedete čips u krevetu... Eto vam malo materijala pa se sad ispušite, možda izgubite koji gram...", poručila je Ava.

Jedni je podržavaju, drugi kritiziraju

Njezine riječi podijelile su javnost – dok je dio obožavatelja podržava i smatra da je "samo iskrena i duhovita", drugi je kritiziraju zbog body shaminga i provociranja radi privlačenja pažnje.

Slične reakcije izazvala je još jedna njezina nedavna objava na TikToku, u kojoj je priznala da je sav novac potrošila na estetske operacije.

Foto: Instagram

"Potrošila sam sav novac kod kirurga u Turskoj da bi ovako izgledala, ali sad sam opet bankrotirala. Ljudi, donirajte, sise se neće same od sebe povećati", rekla je bez zadrške.

Podsjetimo, Ava Karabatić nedavno je proživjela jedan od najtežih perioda u životu kada joj je iznenada preminuo otac Ivica u 59. godini.

