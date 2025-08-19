Celebrityji koji su prakticirali celibat: Evo zašto su se odlučili odreći intimnih odnosa

Brojne zvijezde svoj ljubavni život vješto skrivaju od očiju javnosti, no pojedini otvoreno pričaju o svojim romansama, pa čak i o seksualnom životu. Neki su slavni odlučili progovoriti o svom razdoblju u celibatu i razlozima zašto su se odlučili na taj korak. U nastavku donosimo neke od celebrityja koji su prakticirali celibat!

Lenny Kravitz

Poznati američki glazbenik Lenny Kravitz (61) prošle je godine otkrio da je u celibatu devet godina, otkako je završila njegova posljednja ozbiljna veza. Lenny je odlučio pričekati partnericu koja je kompatibilna njegovom načinu života.

Foto:

"To je duhovna stvar. Postao sam vrlo čvrst u svojim navikama, u načinu na koji živim", rekao je za The Guardian.

Adriana Lima i Marko Jarić

Brazilski model Adriana Lima (44) i sprski košarkaš Marko Jarić (46) također su odlučili upustiti se u spolne odnose tijekom prve bračne noći. Adriana je poznata po posvećenosti katoličkoj vjeri te je naglasila da su spolni odnosi mogući tek nakon ulaska u brak, dodavši da muškarci moraju poštivati njenu odluku.

Foto:

Justin Bieber i Hailey Bieber

Jedan od najpoznatijih bračnih parova današnjice, Justin (31) i Hailey Bieber (28), otkrio je da prije odlaska pred oltar nije ulazio u intimne odnose. Naime, slavan glazbenik i model prije nego su uplovili u vezu bili su seksualno aktivni s prijašnjim partnerima, no zajedno su odlučili pričekati do izricanja sudbonosnog "da". Justin je istaknuo da je prije bio promiskuitetan, a vjerovao je da će ga apstinencija približiti Bogu.

Foto:

"Želio sam se na taj način ponovno posvetiti Bogu jer sam stvarno osjećao da je to bolje za stanje moje duše. I vjerujem da me Bog kao rezultat toga blagoslovio s Hailey", rekao je ranije za Vogue.

Orlando Bloom

Zvijezda filmova "Gospodar prstenova", Orlando Bloom (48), prije upoznavanja Katy Perry (40) nije imao spolne odnose šest mjeseci. Holivudski glumac odlučio je slijediti savjet prijatelja koji je istaknuo da bi trebao postati ozbiljniji kad je riječ o ljubavnim odnosima.

Foto: Profimedia

"Planirao sam izdržati tri mjeseca, ali stvarno sam uživao u načinu na koji sam se povezivao sa ženama i sa ženstvenom stranom sebe", rekao je za The Sunday Times.

Nicki Minaj

Tijekom gostovanja u emisiji Ellen DeGeneres 2017. godine, slavna reperica Nicki Minaj (42) otkrila je da se odlučila za apstinenciju. Tada se dotakla glasina o njenoj vezi s drugim reperom, no objasnila je da se nije upuštala u spolne odnose.

Foto:

"Trenutno se samo opuštam, u celibatu sam. Htjela sam provesti godinu dana bez izlazaka s bilo kojim muškarcem. Mrzim muškarce", objasnila je tada.

