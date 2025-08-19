Kraljevska obitelj na stupu srama: Sin prestolonasljednice optužen za višestruka silovanja

Sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit (52), Marius Borg Hiiby (28) optužen je za 32 kaznena djela, uključujući četiri silovanja, priopćio je državni tužitelj, prenosi britanski list The Guardian.

Ako bude proglašen krivim za najteža djela, Marius bi mogao dobiti i do 10 godina zatvora. Među optužbama su i silovanja četiri žene, obiteljsko nasilje nad bivšom partnericom te nezakonito snimanje žena, uključujući njihove genitalije, bez njihovog znanja ili dopuštenja. Također je optužen za uznemiravanje policije i prometne prekršaje.

Njegov odvjetnik Petar Sekulić koji ga zastupa zajedno s Ellen Holager rekao je: "Naš klijent odbacuje sve optužbe za seksualno zlostavljanje, kao i većinu optužbi za nasilje. Predstavit će sudu detaljnu verziju događaja." Status ovog 28-godišnjaka u kraljevskoj obitelji neće utjecati na način na koji će ga sud tretirati. Najviša kazna za djela koja mu se stavljaju na teret je 10 godina zatvora. Suđenje bi moglo početi u siječnju i trajati oko šest tjedana. Marius nema kraljevski naslov i nije u redu nasljedstva. Norveško kraljevsko dvorište priopćilo je: "Sud će odlučiti o ovom slučaju. Nemamo dodatnih komentara."

Borg je već bio optužen za 23 kaznena djela, uključujući tri silovanja. Navodno je četiri žene silovao između 2018. i studenog 2024. godine, nakon prethodnog pristanka na spolni odnos dok su spavale. Sve žene je, prema optužnici, i snimao.

