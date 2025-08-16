Princ William i Kate s djecom sele u luksuzni Forest Lodge s osam soba: Ipak, sami će platiti obnovu kuće

Kraljevski par princ William (43) i Kate Middleton (43) će se uskoro useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku sa osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.

"Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik kensingtonske palače. Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće. Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.

