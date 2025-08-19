Sjećate li se jednog od najskupljih hrvatskih vjenčanja? Ovako je izgledala svadba Nike i Tedeschija

Sin predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic grupe, Emil Tedeschi mlađi (29) i jedna od najbogatijih Hrvatica Nika Perenčević (46) službeno su se razveli, doznaje Story. Iako gradskim kuloarima već tjednima kruže priče da par više nije zajedno, Emil mlađi tek sada se oglasio i potvrdio šuškanja.

''Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima'', rekao je za Story. Priča o razvodu dobila je dodatnu pozornost zbog glasina da je Nika nedavno kupila stan u Zagrebu. Krajem srpnja, neki mediji su prenijeli informaciju da je viđena na Korčuli u društvu Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Vjenčanje godine

Vjenčanje, koje je održano krajem ožujka 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue na Lošinju, bilo je pravi spektakl. Par je svoju ljubav okrunio raskošnom ceremonijom na terasi hotela, s pogledom na more. Cijeli hotel bio je zatvoren za javnost, a gosti su uživali u potpunoj privatnosti i sigurnosti, uz visoke mjere osiguranja. Dekoracija je bila u znaku crvenih ruža, a za glazbeni ugođaj pobrinuli su se najpoznatiji hrvatski izvođači - Tony Cetinski, Gibonni i pokojni Massimo Savić, koji su zabavljali svatove.

Tri godine kasnije, u ožujku 2022., Emil i Nika dobili su sina Emila.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Bogata nasljednica

Nikin otac Mihajlo Perenčević je tajkun o kojem se malo toga zna. Biznis mu se proteže od Rusije, preko Londona do Los Angelesa. Nikina majka Sonja Perenčević je vlasnica restorana, a najpoznatiji je Dan Tana’s smješten u zapadnom Hollywoodu, u koji često dolaze zvijezde kao što su Clint Eastwood, Kim Kardashian, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, George Clooney i drugi.

