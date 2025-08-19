Ni on nije odolio Hrvatskoj: Ed Sheeran stigao na Hvar, njegov razlog će vas iznenaditi

Pjevačka zvijezda Ed Sheeran (34) stigao je u Hrvatsku na snimanje novog spota. Kao idealnu kulisu izabrao je Hvar, no o samom spotu zasad se zna vrlo malo jer je sve još uvijek obavijeno tajnom.

Foto: Instgaram/Screenshot

Podsjetimo, njegov prvi nastup u Hrvatskoj bio je pravi emotivni i produkcijski spektakl. Na Hipodromu je izveo niz svojih najvećih hitova, stalno komunicirao s publikom, šalio se i zahvaljivao. U crnoj majici s natpisom "Zagreb" pozdravljao je obožavatelje, poticao ih na zajedničko pjevanje i naglašavao koliko mu je drago nastupati pred hrvatskom publikom.

