Ni on nije odolio Hrvatskoj: Ed Sheeran stigao na Hvar, njegov razlog će vas iznenaditi

Ni on nije odolio Hrvatskoj: Ed Sheeran stigao na Hvar, njegov razlog će vas iznenaditi
Ova vijest oduševila je brojne hrvatske obožavatelje

19.8.2025.
13:53
Pjevačka zvijezda Ed Sheeran (34) stigao je u Hrvatsku na snimanje novog spota. Kao idealnu kulisu izabrao je Hvar, no o samom spotu zasad se zna vrlo malo jer je sve još uvijek obavijeno tajnom.

Podsjetimo, njegov prvi nastup u Hrvatskoj bio je pravi emotivni i produkcijski spektakl. Na Hipodromu je izveo niz svojih najvećih hitova, stalno komunicirao s publikom, šalio se i zahvaljivao. U crnoj majici s natpisom "Zagreb" pozdravljao je obožavatelje, poticao ih na zajedničko pjevanje i naglašavao koliko mu je drago nastupati pred hrvatskom publikom.

