Poznata manekenka javila se iz bolnice: Bori se s bolesti koja pogađa mnoge žene

Mađarska manekenka Barbara Palvin (31) zabrinula je obožavatelje nakon što se javila iz bolničkog kreveta i otkrila zašto je tamo završila. Naime, zvijezda svjetskih modnih pista otkrila je da već dulje vrijeme boluje od endometrioze, kronične bolesti koja pogađa milijune žena diljem svijeta.

Palvin je ispričala da godinama trpi snažne menstrualne tegobe – od iscrpljujućeg umora i jakih bolova do obilnih i neredovitih krvarenja.

"Bilo je i neprospavanih noći na podu kupaonice. Mislila sam da je to jednostavno tako kod mene", napisala je.

Unatoč redovitim pregledima kod ginekologa, bolest joj nije odmah bila otkrivena.

"Svake godine idem na preglede i mislila sam da bih do sada znala da imam endometriozu. Ali ispostavilo se da se ona ne može dijagnosticirati općim pregledima. Zato sam potražila specijalista, a tri mjeseca kasnije završila sam na operaciji. Od tada sam konačno osjetila olakšanje i sada znam razliku", otkrila je manekenka.

Palvin je svojim pratiteljicama poručila da ozbiljno shvate sumnje na endometriozu i potraže liječničku pomoć te je istaknula važnost rane dijagnoze i pravodobnog liječenja.

"Sada sam svjesnija svog tijela i brže reagiram kada osjetim promjene. Posljednja tri mjeseca posvetila sam odmoru i potpunom oporavku. Uzbuđena sam zbog novog poglavlja svog života i spremna sam vratiti se na posao", zaključila je.

