Hrvati bez pardona o sezonskim sniženjima: 'Neka snize cijene hrane, krpica imamo previše'

Nakon božićnog darivanja, kraj prosinca donosi i početak zimskog sniženja. Ono službeno počinje sutra, a sve fizičke i internetske trgovine ponudit će snižene cijene dijela svojih proizvoda. Očekuju se popusti od 30 i više posto.

Sezonska sniženja obično traju do 60 dana, a tijekom tog vremena popusti znaju i rasti iako često mnogi kupci i nisu prezadovoljni.

"Ne vjerujem u te popuste jer sam par puta bila izigrana. Vidjela sam snižene cijene, a onda nakon par dana nisu više bila ta sniženja", požalila se Darinka. "Kad vidite neki popust odmah dobijete poriv 'ma, sad to odmah moram kupit', ali se trebate zapitati treba li mi to zaista", kaže Dora.

Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore ističe pravilo po kojem je nužno istaknuti dvije cijene proizvoda. "A to su najniža cijena u periodu 30 dana prije početka sniženja te sniženu cijenu. U slučaju dodatnih valova sniženja opet se referiramo na inicijalnu cijenu koja je bila najniža u periodu 30 dana prije samog sniženja", kazala je.

Očekujete li dobra sezonska sniženja?

U našoj Temi dana pitali smo vas: "Očekujete li dobra sezonska sniženja?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Ivana Matas očekuje dobra sniženja. "Uvijek se nađu dobre stvari po povoljnijoj cijeni. Isplati se i uvijek iskoristim takva sniženja", piše.

"Sezonska sniženja su samo mrtvo slovo na papiru, dok se prije tog 'istinitog' natpisa cijene dignu do plafona", tvrdi Jakša Tomić. "Očekujem samo dobra poskupljenja. Ionako oni tim 'sniženjima' poslije nama to itekako naplate", zapisala je Helena Osman.

Jasenka Kamenečki piše: "Bolje neka snize cijene hrane, higijenskih potrepština i energenata. A krpice - njih i tako imamo previše, a uz ove cijene i tako ih nosimo od kuće do posla."