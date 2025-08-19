Pjevačicu pozvali na zabavu DiCaprija, otkrila kako se ponaša prema ženama: 'Stvarno bizarno'

Britanska pjevačica Diana Vickers (34) podijelila je priču o svom neobičnom susretu s jednim od najslavnijih glumaca današnjice, Leonardom DiCaprijom (50). Slavna glazbenica je u svom podcastu "Just Between Us" davala savjete slušateljima vezano uz velike razlike u godinama u ljubavnim odnosima, a pritom se prisjetila jednog posjeta Leonardovoj kući. Dianu je jedan od glumčevih prijatelja pozvao u njegov luksuzni dom, što je ona prihvatila misleći da je riječ o zabavi, no naposljetku je s oskarovcem doživjela "vrlo bizaran" trenutak.

"On se neće sjećati da me je upoznao. Jedan od njegovih prijatelja pozvao me k njemu kući. Mislila sam da će to biti zabava. Onda sam završila sjedeći s njim i gledajući TV", otkrila je Diana, objasnivši da je Leonardo reprezentativan primjer osobe u Hollywoodu koji ne želi odrasti.

"To je bio stvarno, stvarno bizaran trenutak", objasnila je pjevačica. Naime, ona smatra da se poznati oskarovac okružuje s mladićima koji za njega pronalaze lijepe žene.

Foto:

"Oni samo žele biti stalno okruženi lijepim, mladim ženama. Ne generaliziram Lea ovdje, mislim da se to jednostavno događa.

Zapravo je prilično čudno", tvrdi Diana.

Diana se također osvrnula na svoj ljubavni život, objasnivši da je dosad bila u romantičnim odnosima sa starijim, ali i mlađim muškarcima. Ipak, otkrila je da se suočila s dosta izazova kad je bila u vezi s mlađima od sebe jer su još nezreli.

Osjeća se mlađe

Podsjećamo, Leonardo je poznat po vezama s mlađim partnericama, a donedavno nije hodao s djevojkom ako ima iznad 25 godina. Primjerice, slavni je glumac prekinuo s Camilom Morrone (28) samo nekoliko tjedana prije nego je navršila 25 godina, dok je jedno vrijeme hodao s modelom Eden Polani, koja je za vrijeme njihove veze imala 19.

Foto: Profimedia

No, Leonardo je već oko dvije godine s talijanskim modelom Vittoriom Ceretti, koja trenutno ima 27 godina, što je izazvalo nevjericu u javnosti.

Nedavno je u intervjuu dao nagovijestiti zašto bira mlađe djevojke, objasnivši da se osjeća kao da ima 32 godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Vuk s Wall Streeta, Pokojni ili Titanic? Koja je najbolja uloga Leonarda DiCaprija?