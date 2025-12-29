FREEMAIL
NE VIĐAMO JE ČESTO /

Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših

Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic

Cijeli outfit zaokružila je predimenzioniram crnim šeširom i torbicom u istoj boji, a nakon što je skinula kaput, svoju vitku liniju istaknula je u uskoj crnoj haljinici

29.12.2025.
12:16
Hot.hr
Lara Buljubasic
Iako je ove godine proslavila okrugli 50. rođendan, poduzetnica i bivša manekenka Branka Bebić Krstulović i dalje slovi za jednu od najljepših dama na domaćoj javnoj sceni, a tome u prilog zasigurno idu i njezine najnovije fotografije. 

Foto: Lara Buljubasic
Foto: Lara Buljubasic

Naime, ova rođena Metkovčanka plijenila je pažnju na eventu u Zagrebu gdje je stigla u odvažnoj bijeloj kombinaciji visokih čizama i dugačkog kaputa. Cijeli outfit zaokružila je predimenzioniram crnim šeširom i torbicom u istoj boji, a nakon što je skinula kaput, svoju vitku liniju istaknula je u uskoj crnoj haljinici. 

Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic

Dobro raspoložena Branka spremno je pozirala fotografima, a s obzirom na to da je nemamo priliku često vidjeti u javnosti, njezin dolazak privukao je veliku pažnju istih. 

Osvojila Hrvatsku, a potom i Europu

Podsjećamo, Branka je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske modne scene 90-ih godina. Još kao vrlo mlada osvojila je Hrvatsku, a potom i Europu. Godine 1994. ponijela je laskavu titulu Miss Hrvatske, da bi iste godine postala i Miss Europe, čime je zacementirala svoj status jedne od najuspješnijih i najljepših Hrvatica svoga vremena.

Međutim, unatoč inozemnim ponudama, svoj mir i sreću odlučila je graditi u Hrvatskoj s ljubavi svog života koju je pronašla 2002. godine na Hvaru. Naime, tijekom ljetovanja spomenute godine Branka je upoznala Hrvoja Krstulovića, poduzetnika s kojim je započela vezu, a tri godine kasnije i stala pred oltar. Danas su u skladnom braku te imaju tri sina.

Brojna poznata imena

Inače, osim Branke, na predstavljanju monobrand storea Eichholtz by Mashroom u Zagrebu pojavile su još neke istaknute predstavnice društvene i kreativne scene poput Sanje Duggan, Jelene Orešković, Mirjane Mikulec, Petre Friganović Bianco i Ane Radišić

Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic
Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic
Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic
Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic
Za Branku Krstulović je vrijeme stalo: Bijelom kombinacijom opravdala titulu jedne od najljepših
Foto: Lara Buljubasic

 

 

