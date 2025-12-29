Zreli za medalju: Uskoro kreće Europsko prvenstvo na kojem Hrvatska traži povijesni uspjeh

Početkom 2026. godine, od 21. siječnja do 7. veljače, europska futsal elita okupit će se na trinaestom izdanju UEFA Futsal Eura, turniru koji već sada nosi epitet povijesnog. Prvi put u organizaciji čak triju država, Latvije, Litve i Slovenije, prvenstvo će ugostiti šesnaest najboljih reprezentacija Starog kontinenta.

Među njima se, nakon suvereno odrađenih kvalifikacija, ponovno nalazi i Hrvatska, koja je na ždrijebu u Kaunasu saznala svoj put u grupnoj fazi natjecanja. Prolaz u drugu fazu izabranici Marinka Mavrovića tražit će preko Latvije, Francuske i Gruzije. Sve utakmice grupne faze Hrvatska će igrati u latvijskoj prijestolnici, u Areni Riga.

Sve o futsalu čitajte na portalu Net.hr.

Raspored utakmica za Hrvatsku prilično je zahtjevan. Otvaranje prvenstva zakazano je za 21. siječnja protiv Francuske, jedne od brzorastućih futsal nacija. Četiri dana kasnije, 25. siječnja, slijedi ključni dvoboj protiv Gruzije, reprezentacije koja je na prošlom Euru stigla do četvrtfinala. Posljednji susret u skupini na rasporedu je 28. siječnja protiv domaćina Latvije, što će zasigurno biti utakmica puna naboja pred ispunjenim tribinama.

Prvi put tri domaćina

Zanimljivo je da su domaćinstvo prvotno dobile Latvija i Litva, no zbog političkih razloga i nemogućnosti ugošćivanja bjeloruske reprezentacije, UEFA je kao trećeg sudomaćina dodala Sloveniju.

Ovaj turnir donosi i čak tri debitanta na završnoj smotri. Uz domaćine Latviju i Litvu, kojima je ovo prvi nastup na Europskom prvenstvu, povijesni plasman kroz kvalifikacije osigurala je i Armenija. Naslov dvostrukih uzastopnih prvaka branit će moćni Portugal, koji je slavio 2018. i 2022. godine, dok su među favoritima iz sjene uvijek opasni Španjolci, sedmerostruki osvajači naslova.

Sustav natjecanja

Sustav natjecanja ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodno izdanje. Šesnaest reprezentacija podijeljeno je u četiri skupine, a dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine osigurat će plasman u četvrtfinale. Nakon grupne faze, koja završava 29. siječnja, natjecanje se seli u eliminacijsku fazu. Četvrtfinalni dvoboji igrat će se 31. siječnja i 1. veljače, dok su polufinala na rasporedu 4. veljače. Veliko finale, kao i utakmica za treće mjesto, odigrat će se 7. veljače u ljubljanskoj Areni Stožice, najvećoj dvorani prvenstva.

Hrvatska reprezentacija tražit će priliku za ponavljanje najvećeg uspjeha u povijesti, osvajanja četvrtog mjesta na Euru 2012. godine, kojem smo bili domaćini. S obzirom na kvalitetu i iskustvo koje posjeduje, ova generacija ima potencijal napraviti iskorak i umiješati se u borbu za medalje, što bi bio izvanredan uspjeh za hrvatski futsal.

