Bivše zvijezde Dinama i Hajduka, aktualni reprezentativci i legenda futsala– svi oni igraju na Kutiji Šibica

Danas se održava završnica tradicionalnog malonogometnog turnira "Kutija Šibica", koji se inače održava na Štefanje u Ciboninim prostorijama. Ove je godine pomaknut nešto kasnije zbog koncerta, ali to nije umanjilo očekivanja od turnira koji okuplja brojna poznata imena.

Završnicu turnira u 17:40 otvaraju Juicy-Maraska i Unijabeton. Za nominalne domaćine nastupa bivši igrač Futsal Dinama Toni Vučković, ali i bivši golman "pravog" Dinama i Marsonije, Mario Jozić. Tu je i Vinko Vardić iz MNK Hajduka, kao i Vučkovićev suigrač u Uspinjači, Matej Horvat, te proslavljeni slovenski futsal reprezentativac Kristjan Čujec, prenose Sportske novosti. Za Unijabeton, s druge strane, nastupaju dobro poznata lica s HNL-a – Valentino Majstorović i Tomislav Krizmanić.

Od 18:40 snage će odmjeriti Tići i Downtown, dok sat vremena kasnije igraju Databox i Franko's. Kod Databoxa najviše vrijedi istaknuti bivšeg igrača Hajduka Tomislava Mrkonjića, ali i Franka Bilića – bivšu jedinicu hrvatske futsal reprezentacije. Kada tu dodamo i Tomislava Gudelja, napadača s iskustvom igranja u Varaždinu i Vitesseu, možemo reći da su oni ozbiljni favoriti za naslov. Njihovi suparnici su nešto mlađi, ali i oni imaju nekoliko "asova u rukavu". Prvi od njih je bivši reprezentativac Davor Kanjuh, a tu su i braća Ivan i Ante Matan te Martin Maloča – igrač koji je igrao "pravi nogomet" u Saudijskoj Arabiji prije nego što je to postalo popularno.

Zadnji dvoboj bit će onaj između Konobe Didov San i Mobitel popravljaone & Windor. Momčad Konobe predvodit će Mario Ivanović, njihov najbolji strijelac, i Nikola Mrvelj, dok "popravljače" predvode Tomislav Valentić, bivši obrambeni igrač Lokomotive i Hrvatskog dragovoljca, te mladi hrvatski reprezentativac u velikom nogometu Matej Matić.

