Bitcoin se ruši, svi gledaju granicu od 78.000 dolara: Stručnjaci otkrivaju što se događa

Bitcoin je u subotu pao ispod 78.000 dolara, a svjetski mediji navode da je to bila reakcija na geopolitička previranja, političku neizvjesnosti u SAD-u i dugotrajnu nervozu koja vlada na kripto tržištima.

Najveća svjetska kriptovaluta pala je za više od 7 posto samo u 24 sata, piše u subotu CoinDesk. Volumen trgovanja smanjio se tijekom vikenda, što cijene često čini osjetljivijima na nagle promjene.

Dodatno, to je pad i za oko 40 posto u odnosu na najvišu cijenu iz 2025.

Raspoloženje prema riziku palo je nakon izvješća o eksploziji u iranskoj luci Bandar Abbas, ključnom brodarskom čvorištu u Hormuškom tjesnacu kroz koje se prevozi otprilike petina svjetske morske nafte.

Dodatno potpirujući napetosti u regiji, Trump je sada ponovno objavio na Truth Socialu objavu u kojoj kaže da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), vojna grana iranskih oružanih snaga, u "načinu pune panike". Objavu prati video koji prikazuje kaos na ulicama Teherana.

Incident je dodatno pojačao već povišene napetosti između Teherana i Washingtona, odvraćajući investitore od rizičnije imovine.

„Ovo izgleda kao rasprodaja na širokoj osnovi. Imamo rizik od događaja tijekom vikenda s flotom nosača zrakoplova u blizini Iran.a Trump zvecka oružjem, što ne pomaže“, rekao je Russell Thompson, glavni investicijski direktor u Hilbert Groupu, za CoinDesk.

'Mehanički kvar'

Chris Soriano, suosnivač i direktor financija BridgePorta, brze padove objasnio je malom broju narudžbi.

"Trenutačni pad je klasičan slučaj susreta 'fantomske likvidnosti' s prisilnim razduživanjem", rekao je i dodao: "Na prvi pogled, tržište izgleda zdravo jer su spreadovi nevjerojatno uski (0,0011 baznih poena na glavnim BTC/USDT mjestima). Ali ta stegnutost prikriva nedostatak stvarne dubine. Vidimo da je vrhunska likvidnost na samo 500 tisuća dolara na ključnim mjestima. Jednostavno rečeno: 'Vrata' izgledaju širom otvorena (uski spreadovi), ali iza njih nema dna (tanka dubina).“

Dodao je: „Kada val prisilne prodaje pogodi tako plitku knjigu dionica, ponude trenutno nestaju, a cijena se smanjuje umjesto da pada. Ovo nije fundamentalno ponovno određivanje cijene; ​​to je mehanički neuspjeh likvidnosti da apsorbira protok“, dodao je Soriano.

