Potres na otoku Krku, osjetio se i u Rijeci: 'Zvučalo je strašno... kuća je jako podrhtavala'

Potres magnitude 2,4 stupnja po Richteru pogodio je riječko područje u srijedu u 14.22 sata. Bio je jako plitak, na dubini od samo jedan kilometar, 21 kilometar jugoistočno od Rijeke i 11 kilometara jugozapadno od Crikvenice.

Iako prema jačini potresa, ne djeluje kao da je bilo strašno, prema brojnim komentarima na stranici EMSC jasno je da su ga ljudi osjetili i da im nije bilo svejedno.

"Trešnja s jakom grmljavinom, kratko", piše jedan.

"Malinska, dosta se osjetilo", piše drugi.

"Udarac, pa trešnja",

"Baš je jako zatreslo",

"Malinska, osjetilo se podrhtavanje i zvuk tutnjave",

"Zvučalo je strašno i kuća je jako podrhtavala",

"Jak potres, dvije detonacije, trajalo je tri sekunde",

"Dobro je zatreslo nekoliko sekundi. Zvuk poput grmljavine",

"Malinska, dvije detonacije",

"Šilo, dobro zatreslo",

"Dramalj - kao da struže kamen u dubini, lagani trzaj i jaka tutnjava", nižu se komentari.

Kasnije se oglasila i Seizmološka služba RH koja kaže da je magnituda bila nešto veća.

"Danas 18. ožujka 2026. godine u 14 sati i 22 minute seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom 1 km jugoistočno od Njivica na otoku Krku. Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III-IV stupnja EMS ljestvice"

