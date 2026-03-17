Jak potres pogodio Hormuški tjesnac!

Potres jačine 4,5 stupnja po Richteru pogodio je u 9.59 sati po lokalnom vremenu sjeverni Iran, točnije Hormuški tjesnac. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 37 kilometara jugozapadno od Mohra i 235 kilometara sjeveroistočno od Maname u Bahreinu.

Hormuški tjesnac u fokusu je od početka sukoba SAD-a i Izraela s Iranom. Jedan je od najvažnijih morskih prolaza na svijetu, smješten između Irana na sjeveru te Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata na jugu.

On je jedini pomorski put koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i otvorenim oceanom. Kroz tjesnac prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom i približno trećina svjetskog ukapljenog prirodnog plina.

Tankeri imaju samo tri kolometra za prolaz

Na svom najužem dijelu tjesnac je širok samo 39 kilometara, dok su stvarni plovni putovi za tankere u svakom smjeru široki tek oko 3 kilometra.

Zbog ogromne količine energenata koji tuda prolaze, svaka blokada ili nestabilnost u tjesnacu trenutačno uzrokuje nagli porast cijena nafte na globalnom tržištu.

Uslijed vojnih sukoba zabilježen je pad prometa od 97 posto zbog iranskih blokada i napada na tankere. Iran je izdao upozorenja kojima zabranjuje navigaciju "agresorima", dok SAD poziva saveznike na slanje ratnih brodova radi osiguravanja prolaza.

