I šest godina nakon potresa u Zagrebu, obnova nije gotova: Do sada uloženo 2,8 milijardi eura

Bliži se šesta godišnjica zagrebačkog potresa, a proces obnove još uvijek traje. Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je posjetio nekoliko lokacija u Zagrebu, uključujući dvije obitelji koje su dobile zamjenske kuće i dva gradilišta na kojima se obnavljaju zgrade.

Prema Bačićevim riječima, do sada je u Zagrebu obnovljeno 4.333 lokacija, što uključuje oko 40.000 stambenih jedinica, a u cjelokupnu obnovu uloženo je 2,8 milijardi eura. Ministar je najavio da Vlada planira završiti izgradnju svih zamjenskih obiteljskih kuća do kraja iduće godine.

Naglasio je da konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, osobito u povijesnoj jezgri Zagreba, i dalje predstavljaju najveći izazov. "Najsloženije obnove višestambenih zgrada u Donjem gradu planiramo završiti do kraja desetljeća", rekao je Bačić.

