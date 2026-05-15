Pronađen zub koji odaje tajnu o neandertalcima: 'Nikada se nismo susreli s nečim sličnim'

Otkriće neobičnog kutnjaka starog 59.000 godina u špilji Čagirska u Sibiru pruža rijedak i zapanjujuć uvid u medicinske sposobnosti neandertalaca.

Analiza zuba otkrila je veliku, namjerno napravljenu šupljinu koja seže sve do živca, sugerirajući da su naši drevni srodnici izvodili bolne i složene stomatološke zahvate kako bi ublažili zubobolju, desecima tisuća godina prije nego što se to smatralo mogućim.

Rupa koja mijenja povijest medicine

Znanstvenici su ostali zatečeni kada su među desecima drugih zuba pronađenih u špilji, smještenoj u gorju Altaj, ugledali donji kutnjak odraslog neandertalca, katalogiziran kao Čagirska 64. Njegova kruna imala je duboku, nepravilnu rupu koja se protezala sve do pulpne komore - unutarnje šupljine u kojoj se nalaze živci i krvne žile. Okolni tragovi i mikroskopske ogrebotine jasno su ukazivali na manipulaciju nekom vrstom alata.

Studija objavljena u časopisu PLOS One zaključuje kako je netko, najvjerojatnije oštrim kamenim alatom, u suštini izbušio karijes. Svrha ovog bolnog postupka bila je uklanjanje zaraženog tkiva i ublažavanje nesnosne boli. Izlaganjem i čišćenjem pulpne komore umrtvili bi se živci i krvne žile, što bi dovelo do trenutnog olakšanja. Takav zahvat ne samo da pokazuje iznimnu manualnu spretnost, već i kognitivnu sposobnost neandertalaca da prepoznaju izvor boli i osmisle ciljanu metodu liječenja.

"Ono što me zadivilo jest koliko je osoba kojoj je pripadao ovaj zub intuitivno shvatila odakle točno dolazi bol i da se njezin izvor može ukloniti", izjavila je voditeljica studije Alisa Zubova, viša znanstvenica u Muzeju antropologije i etnografije Petar Veliki u Sankt Peterburgu. "Nikada se nismo susreli s nečim sličnim, ni kod neandertalaca ni kod modernih ljudi iz mnogo kasnijih razdoblja."

Eksperiment koji je oživio neandertalsku tehniku

Kako bi potvrdili svoju teoriju, istraživači su proveli nesvakidašnji eksperiment. Koristeći replike šiljastih kamenih alata pronađenih u špilji, izrađenih od lokalnog jaspisa, pokušali su ponoviti zahvat na modernim ljudskim zubima. Lidija Zotkina, stručnjakinja za izradu i upotrebu kamenog oruđa, uspješno je rotirajućim i bušećim pokretima stvorila udubljenja slična onima na neandertalskom zubu i došla do pulpne komore za manje od sat vremena.

"Kada je Lidija eksperimentalno replicirala postupak, bila joj je potrebna koncentracija i fina motorička kontrola", pojasnila je koautorica studije Ksenija Kolobova. "U stvarnosti, zub je bio u ustima, a upala i oteklina stvarale su dodatne poteškoće. Ipak, neandertalac je prije 59.000 godina postigao isti rezultat kamenim alatom i bez anestezije."

Tim je također priznao ograničenja eksperimenta, poput činjenice da neandertalci imaju relativno tanju caklinu, što je moglo olakšati bušenje. Zotkina je dodala kako je i sama, nakon ovog iskustva, zadivljena nevjerojatnom snagom volje te osobe koja je morala izdržati bol zahvata veći od boli same upale, shvaćajući da je to privremeno rješenje.

Kontekst neandertalske medicine i empatije

Ovo otkriće dodatno potkopava zastarjeli stereotip o neandertalcima kao primitivnim i grubim bićima. Ono se pridružuje sve većem broju dokaza koji ukazuju na njihovu inteligenciju i sposobnost brige za članove zajednice. Arheološki nalazi diljem Europe i Azije pokazali su da su neandertalci njegovali bolesne i ozlijeđene. Poznati su slučajevi pojedinaca koji su preživjeli teške prijelome i amputacije, što bi bilo nemoguće bez pomoći grupe, piše CNN.

Analize zubnog kamenca ranije su otkrile tragove korištenja "čačkalica" za ublažavanje nelagode, pa čak i ostatke gorkih ljekovitih biljaka. Istraživači vjeruju da je i ovaj stomatološki zahvat vjerojatno zahtijevao pomoćnika koji je držao glavu mirnom.

"Usta su težak prostor za rad; potrebna je dobra manualna spretnost, strpljenje i pomagač", smatra Kolobova. "Mislim da se ovo dogodilo unutar bliske društvene veze, moguće između članova obitelji." To predstavlja ključan prijelaz s instinktivnog samoliječenja, koje se viđa i kod čimpanza, na promišljenu medicinsku strategiju.

Život u špilji Čagirska

Špilja Čagirska, važno arheološko nalazište, pružila je bogatstvo informacija o životu neandertalaca prije otprilike 50.000 do 60.000 godina. Na lokalitetu je pronađeno više od 70 fosila neandertalaca, tisuće kamenih alata i ostaci životinja. Genetske analize pokazale su da su bili bliže povezani s neandertalcima iz Europe nego s ranijim populacijama iz obližnje Denisove špilje. Živjeli su u malim, relativno izoliranim skupinama od manje od 60 pojedinaca, a njihovi kameni alati pripadaju mikoškoj tradiciji, sličnoj onoj pronađenoj u istočnoj Europi.

Zub iz špilje Čagirska predstavlja istinsku prekretnicu u razumijevanju ljudske evolucije. On pomiče najranije poznate dokaze invazivnog stomatološkog liječenja za više od 40.000 godina i pokazuje da korijeni medicine nisu isključivo vezani za Homo sapiensa. Ovo otkriće potvrđuje da su neandertalci bili sposobni za složeno razmišljanje i tehnološku ingenioznost, fundamentalno mijenjajući našu percepciju ovih drevnih srodnika modernih ljudi.

POGLEDAJTE GALERIJU