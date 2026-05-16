Jedno događanje kroz dvije godine: Ove fotografije najbolje otkrivaju veliku promjenu

Iza nas je drugo izdanje konferencije Game Changer London. U prekrasnom ambijentu Royal Institution of Great Britain, smještenom u srcu londonskog Mayfaira, više od 25 govornika i 350 sudionika sudjelovalo je u večeri ispunjenoj inspiracijom, povezivanjem i razmjenom ideja.

Podsjetimo, prvi Game Changer događaj održan je u Zagrebu u prosincu 2022. godine, a u samo dvije godine prerastao je u najbrže rastuću regionalnu platformu koja promovira nove tehnologije i njihovu humanu primjenu kroz konferencije, festivale, izložbe, nagrade i obrazovne programe.

Govornici 2025. vs. 2026. Foto: Game Changer

Lokacija 2025. vs. 2026. Foto: Game Changer

Pozornica 2025. vs. 2026. Foto: Game Changer

Publika 2025. vs. 2026. Foto: Game Changer

Game Changer trenutno aktivno djeluje u šest europskih zemalja: Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švicarskoj, a sljedeća postaja je Tivat od 18. do 20. lipnja, gdje će se održati drugo crnogorsko izdanje. Riječ je ujedno o jedinoj Game Changer konferenciji koja se održava uz prekrasan morski krajolik, što je jedna od njezinih posebnosti. No vratimo se nakratko na kontinent.

Game Changer London 2025.

Prvi Game Changer London održan je 8. svibnja 2025. godine u legendarnom ICA-u – Institute of Contemporary Arts u Londonu, mjestu koje je od 1946. godine središte avangarde u umjetnosti, filozofiji i arhitekturi. Bio je to prvi put da se jedna tehnološka konferencija iz našeg dijela Europe održava na toj lokaciji.

Game Changer London već je u svom prvom izdanju okupio izuzetne govornike i predstavnike velikih globalnih kompanija poput Amazona, Deliverooa, WIZ-a, NatWest banke i mnogih drugih, a tu je tradiciju nastavio i ove godine.

S jakim fokusom na umjetnu inteligenciju, održivost, digitalnu transformaciju, kibernetičku sigurnost i budućnost marketinga, događaj je odmah postao jedna od najperspektivnijih londonskih konferencija u ovom području, pozicionirajući se kao lansirna platforma za ideje koje oblikuju svijet.

Ove godine Game Changer londonskoj se publici vratio s jednom od najaktualnijih tema 21. stoljeća - umjetnom inteligencijom - odnosno pitanjem kako primijeniti razvoj tehnologije, a pritom zadržati povjerenje i autentičnost.

Britansku publiku i ovoga su puta oduševili kvaliteta i razina predavača pa su vrlo aktivno sudjelovali pitanjima na svim panelima. Sudionici su pohvalili i otvorenost događaja, hrabrost i dinamiku u iznošenju mišljenja i dijalogu, autentičnost organizacije te jedinstveni osjećaj zajedništva koji je nadilazio tradicionalni format konferencije.

"Znali smo da želimo napraviti nešto potpuno drugačije. Ne još jednu tehnološku konferenciju u nizu, već mjesto susreta za ljude koji razmišljaju, propituju i stvaraju. Game Changer nastao je iz potrebe da povežemo kreativce, tehnološke entuzijaste, startup zajednicu, korporativne vizionare, dizajnere i istraživače – sve one koji žele sudjelovati u oblikovanju budućnosti, a ne samo pasivno promatrati njezin razvoj. Kod nas nema glamura ni crvenih tepiha – važniji su iskreni razgovori i otvorenost. Game Changer ne dijeli ljude prema titulama ili veličini tvrtke, već okuplja one koji dijele iste vrijednosti, strast i želju da doprinesu zajednici. Upravo nas to osobno najviše veseli – stvaranje zajednice u kojoj se svi osjećaju prihvaćeno i inspirirano", otkrili su ranije osnivači Nebojša Rosić i Matija Vučković u intervjuu za Media Marketing.

Game Changer London 2026. – nikad veće izdanje i prvi Black Velvet Affair party

Drugo izdanje jednodnevnog Game Changer događanja nadmašilo je prvo po broju govornika, ali i posjetitelja, što je odličan pokazatelj da je tim na pravom putu.

Događaj je okupio osnivače startupova, poslovne lidere, investitore, kreativce i stručnjake iz različitih industrija, potvrđujući važnost stvaranja međunarodne zajednice temeljene na inovacijama, znanju i suradnji. Glavna tema bila je umjetna inteligencija, no naglasak nije bio na tome što AI može, već kako primijeniti razvoj tehnologije, a zadržati povjerenje i autentičnost.

Ove je godine održana i prva glamurozna Black Velvet Affair networking večera u Londonu, koju je publika u Hrvatskoj, Sloveniji, Švicarskoj i Crnoj Gori već imala priliku doživjeti. Prvi londonski Black Velvet party održan je u ikoničnoj atmosferi hotela Flemings Mayfair i bio je savršen uvod u konferenciju sljedećeg dana.

Foto: Game Changer

Foto: Game Changer

Sljedeća Game Changer postaja? Tivat, Crna Gora, od 18. do 20. lipnja. Uskoro više detalja!