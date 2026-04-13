Vanja i Patrick osmislili uzbudljiv program: Zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju?

Game Changer se vraća u London, 11. svibnja 2026. godine, u The Royal Institution u Mayfairu te na jedan dan postaje epicentar nove ere vodstva potaknutog umjetnom inteligencijom. Zaboravite sve što mislite da znate o AI konferencijama: Game Changer London 2.0 stavlja ljude u središte – povjerenje, donošenje odluka, emocije i vodstvo – te pokazuje kako umjetna inteligencija može pojačati ono što nas čini istinski ljudima, a ne to zamijeniti.

U sukreaciji s KUBIK INTELLIGENCE donosimo pažljivo osmišljeno, visokovrijedno iskustvo za lidere koji žele stvarne uvide, inovacije i nove poslovne prilike - a ne samo još jednu konferenciju ili prezentaciju. Na temelju uvida iz psihologije podataka izraditi vrlo detaljne profile kupaca, koji pokazuju koga treba prioritizirati, gdje ih pronaći i kako im se obratiti. Jedan nezaboravan dan, pod jednim krovom, okupit će više od 350 uzvanika i više od 20 vodećih govornika iz područja tehnologije, umjetne inteligencije, maloprodaje, medija, financija, marketinga i poslovanja, koji će ići dalje od hypea i pomodnih izraza – ravno prema stvarnom utjecaju u praksi.

S obzirom na to da je do konferencije ostalo manje od mjesec dana, vrijeme je da vas detaljnije upoznamo s ljudima koji, uz Game Changer tim, stoje iza fantastičnog programa koji donosi ponešto za svakoga, a koji možete preuzeti ovdje. Dr. Vanja Ljevar i Patrick Fagan, suosnivači KUBIK INTELLIGENCE-a, gdje se na temelju uvida iz psihologije podataka izrađuju vrlo detaljni profili kupaca, ujedno su i glavni organizatori konferencije u Londonu te istaknuti panelisti, a njihova impresivna dosadašnja postignuća u poslovnom svijetu dodatno podižu Game Changer na višu razinu.

Pogled sa samog vrha bihevioralne analitike

Dr. Vanja Ljevar stručnjakinja je za bihevioralnu analitiku i znanost o podacima. Njezina jedinstvena perspektiva na podatke, ljudsko ponašanje i rast potaknut umjetnom inteligencijom čini je govornicom koja se ne propušta.

Kao suosnivačica i glavna data znanstvenica u KUBIK INTELLIGENCE-u, Vanja je na samom vrhu područja bihevioralne analitike, spajajući znanost o podacima s psihologijom kako bi otkrila što uistinu pokreće ljudsko donošenje odluka. S multidisciplinarnim doktoratom iz računarstva i psihologije, njezin rad fokusiran je na profiliranje korisnika kroz primjenu bihevioralnih teorija na velike skupove podataka.

Vodila je više od 50 međunarodnih projekata u industrijama poput maloprodaje, telekomunikacija, zdravstva, mode i medija - pomažući organizacijama da otkriju skrivenu potražnju, unaprijede usklađenost proizvoda s tržištem i ostvare mjerljiv rast. Uz rad u industriji, članica je upravnog odbora na Nottingham University Business School, gostujuća predavačica i mentorica na diplomskim studijima. Objavila je više od 10 znanstvenih radova s recenzijom, a njezino istraživanje o cyberbullyingu na Twitteru objavljeno je i u svjetski poznatom mediju The Independent.

Vanja je također osnivačica startupa Pebble Gifts, koji koristi psihologiju podataka za personalizirane preporuke darova, te glavna organizatorica konferencije Game Changer London - događaja koji okuplja lidere koji oblikuju budućnost umjetne inteligencije, poslovanja i inovacija.

Zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju?

Patrick Fagan, sveučilični je predavač na UCL-u, autor bestselera Sunday Timesa, glavni bihevioralni znanstvenik i suosnivača KUBIK INTELLIGENCE-a.

S 15 godina iskustva u pretvaranju uvida u stvarni učinak, Patrick je istinski pionir u razumijevanju načina na koji ljudsko ponašanje pokreće poslovni uspjeh. Kao glavni bihevioralni znanstvenik i suosnivač Kubik Intelligencea, vodi tim koji revolucionira način na koji brendovi komuniciraju s potrošačima. Kao sveučilišni predavač na vrhunskim institucijama poput UCL-a i autor bestselera Sunday Timesa, Patrick je autor marketinškog klasika Hooked te je sudjelovao u izradi ključnih znanstvenih radova. Njegovu stručnost često prenose ugledni mediji poput The Guardiana i The Economista.

Patrick nije samo istraživač; on je i govornik koji je oduševio publiku na prestižnim događanjima poput Nudgestocka i Google talkova. Njegova bivša uloga glavnog psihologa u Cambridge Analytici dala mu je jedinstven uvid u presjek psihologije i podataka, a danas kroz Kubik Intelligence nastavlja oblikovati način na koji bihevioralna znanost utječe na marketing i strategiju.

Patrickova predavanja uvijek potiču na razmišljanje, donoseći najnovije bihevioralne trendove i teorije u samo središte modernog marketinga. Ako želite razumjeti ne samo što pokreće ljude, nego i zašto se ponašaju onako kako se ponašaju - i što to znači za vaše poslovanje - ovo je predavanje koje ne smijete propustiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti