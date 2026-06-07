Tsolov slavio u kaosu Monaka nakon nevjerojatne pogreške Camare

Vikend Formule 2 na ulicama Monte Carla potvrdio je status Kneževine kao mjesta gdje se snovi stvaraju i uništavaju. Nedjeljna glavna utrka ponudila je nevjerojatnu dramu i šokantan preokret u samoj završnici. Heroj kvalifikacija Rafael Camara postao je tragičar, a njegovu pogrešku iskoristio je Nikola Tsolov za pobjedu koja mijenja sliku prvenstva.

Sprint za povijest i kvalifikacije za infarkt

Subotnja sprint utrka pripala je Meksikancu Noelu Leonu, no priča dana bio je Roman Biliński na drugom mjestu. Vozač DAMS-a ostvario je povijesni rezultat za Poljsku, stigavši do prvog postolja nakon teške nesreće 2024. godine u kojoj je slomio dva kralješka. Treći je bio vodeći Gabriele Minì. No, prava drama viđena je u kvalifikacijama. U kaosu crvenih zastava, Rafael Camara je udario u zid i oštetio bolid, no njegova momčad Invicta Racing popravila je ovjes tijekom prekida. Camara se vratio na stazu i odvozio nevjerojatan krug za pole position.

Kobni boks i snovi raspršeni u prvom zavoju

Camara je u nedjeljnu utrku krenuo suvereno. Zadržao je vodstvo i gradio prednost ispred Nikole Tsolova, jureći prema pobjedi. A onda, preokret kakav samo Monako može režirati. Ključan trenutak dogodio se nakon promjena guma. Camara je izašao iz boksa na hladnim pneumaticima i našao se pod pritiskom Tsolova. U borbi za poziciju, sedam krugova prije kraja, Camara je pri kočenju za zavoj Sainte-Dévote blokirao kotače i produžio ravno u izletnu zonu. Njegovi snovi o pobjedi raspršili su se u sekundi. Bugarski vozač Nikola Tsolov tako je naslijedio vodstvo i mirno priveo utrku kraju, stigavši do svoje treće pobjede u sezoni.

Borba za postolje i opasnost u pit-laneu

Iza Tsolova, borba za postolje bila je napeta. Alex Dunne je osigurao drugo mjesto, dok je najveći dobitnik bio Dino Beganovic. Vozač DAMS-a je u posljednjem krugu fantastičnim manevrom prestigao Kusha Mainija za treće mjesto. Utrku je obilježio i opasan trenutak u boksu kada su vozači pri ulasku na promjenu guma za dlaku izbjegli člana osoblja. Srećom, incident je prošao bez posljedica.

Ovakav rasplet potpuno je zakomplicirao borbu za naslov. Vodeći Gabriele Minì i dalje je na vrhu, no njegova prednost ispred Nikole Tsolova sada iznosi samo jedan bod.