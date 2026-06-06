Dominacija u Monaku bez milosti: León od starta do cilja u sprintu kaosa i zidova

Meksički vozač Noel León ostvario je dominantnu pobjedu u subotnjoj sprint utrci Formule 2 na ulicama Monte Carla. Vozač Campos Racinga vodio je od prvog do posljednjeg kruga, pretvorivši svoju startnu poziciju u drugu pobjedu sezone i važne bodove u borbi za prvenstvo. Iza njega, postolje su popunili Roman Bilinski iz DAMS-a i vodeći čovjek prvenstva, Gabriele Minì iz MP Motorsporta. Utrka na najpoznatijoj svjetskoj uličnoj stazi još je jednom potvrdila reputaciju mjesta gdje su kvalifikacije ključne, a pretjecanja gotovo nemoguća misija.

León je u utrku krenuo s najbolje startne pozicije zahvaljujući kaotičnim kvalifikacijama u kojima je kažnjeno nekoliko vozača, što mu je omogućilo napredovanje. Svoj je dar iskoristio na najbolji mogući način. Savršenim startom obranio je vodstvo u zavoju Sainte Dévote ispred Bilinskog i Minìja, odmah stvorivši ključnu prednost. Već u ranoj fazi utrke bilo je jasno da će ga, bez pogreške ili tehničkog kvara, biti iznimno teško ugroziti.

U pozadini se dogodio i prvi incident kada je došlo do kontakta između Olivera Goethea i Ritoma Miyate, što je za njemačkog vozača značilo oštećenje bolida i, na koncu, odustajanje. Taj događaj, uz kaznu od deset sekundi za Laurensa van Hoepena zbog stjecanja prednosti izvan staze, bio je jedan od rijetkih trenutaka koji su narušili ritam naizgled mirne utrke na čelu poretka.

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Tijekom trideset krugova duge utrke, León je demonstrirao iznimnu zrelost i kontrolu. Postupno je gradio prednost nad Romanom Bilinskim, koji se našao pod stalnim pritiskom trećeplasiranog Gabrielea Minìja. Međutim, uske ulice Kneževine nisu dopuštale stvarne prilike za napad. Minì je strpljivo pratio vozača DAMS-a, čekajući pogrešku koja nije došla. Na kraju se morao zadovoljiti trećim mjestom i vrijednim bodovima koji su mu učvrstili vodstvo u ukupnom poretku.

Irac Alex Dunne, koji je uoči utrke izjavio kako je na ovoj stazi pretjecanje praktički nemoguće čak i uz veliku razliku u brzini, pokazao se u pravu. Strateške igre s gumama i pokušaji hvatanja najbržeg kruga bili su jedini način za promjenu dinamike, no poredak unutar bodova ostao je uglavnom nepromijenjen. Četvrto mjesto osvojio je Joshua Dürksen iz Invicta Racinga, a peti je bio Dino Beganovic. Bodove su još osigurali Martinius Stenshorne, Kush Maini i Rafael Camara, pobjednik kvalifikacija koji će u nedjelju startati s pole pozicije u glavnoj utrci.

Ovom pobjedom León se probio na drugo mjesto u poretku vozača, smanjivši zaostatak za Minìjem i najavivši uzbudljiv nastavak sezone. U poretku timova, Campos Racing je preuzeo vodstvo, potvrdivši sjajnu formu. Svjetla reflektora sada se okreću prema nedjeljnoj glavnoj utrci, koja zbog obrnutog startnog poretka i obavezne promjene guma obećava znatno više akcije i neizvjesnosti na ulicama Monte Carla.