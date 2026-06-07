Vatreni protiv Slovenije za samopouzdanje! Je li ovo posljednja Modrićeva utakmica na hrvatskom tlu?

Prijateljska utakmica 0 Hrvatska : 0 Slovenija

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Susret protiv susjedne Slovenije generalna je proba za momčad Zlatka Dalića prije puta u Sjevernu Ameriku.

Dalić isprobava nove opcije

Nakon poraza od Belgije (0:2), pobjeda je imperativ za mir uoči turnira. Izbornik Zlatko Dalić iskoristit će utakmicu za taktičke eksperimente i provjeru igrača iz drugog plana. Najavio je odmor za ključne igrače poput kapetana Luke Modrića, dok bi priliku od prve minute trebali dobiti Marco Pašalić i Ante Budimir. Time se testira širina kadra za otvaranje prvenstva protiv Engleske.

Oslabljeni, ali motivirani susjedi

Slovenska reprezentacija dolazi znatno oslabljena neigranjem svoje najveće zvijezde, napadača Benjamina Šeška, koji je izvan stroja zbog ozljede. Unatoč tome, momčad izbornika Boštjana Cesara bit će iznimno motivirana protiv renomiranog susjeda, tražeći dobar rezultat pred početak novog ciklusa Lige nacija.

Tradicija na strani Hrvatske

Statistika je na strani Hrvatske. U dvanaest dvoboja, "Vatreni" su upisali sedam pobjeda, četiri remija i jedan poraz. Prema analizi dostupnih podataka, Hrvatska i u ovaj susret ulazi kao izraziti favorit.

Varaždinski ogled (20:45) dat će konačne odgovore o formi i spremnosti Hrvatske uoči početka svjetske smotre.