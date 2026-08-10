Suša uništava urode diljem Europe, a novca nema dovoljno: 'To je tek kikiriki'

Ovogodišnja suša ozbiljno je pogodila poljoprivredu diljem Europe. U brojnim zemljama prinosi su manji, a države sve češće posežu za hitnom pomoći kako bi nadoknadile štetu poljoprivrednicima.

Problem je što su takve suše sve češće, pa se pomoć koja je trebala služiti za izvanredne situacije koristi gotovo svake godine. Većina novca pritom odlazi na pokrivanje nastalih gubitaka, a puno manje na pripremu za buduće suše i prilagodbu klimatskim promjenama.

Kako piše Politico, u Češkoj su tijekom ožujka i travnja pala samo 32 milimetra kiše, što je najsušnije proljeće u više od 60 godina. Nakon toga stigle su i velike vrućine, a temperature na poljima prelazile su 50 stupnjeva.

"U nekim slučajevima polja kukuruza ne daju ništa što bi se moglo koristiti kao stočna hrana", rekao je Jan Doležal iz Agrarne komore Češke.

Državama je potrebna brža pomoć

Jedno od glavnih pitanja sada je kako pomoći poljoprivrednicima kada suša uništi urod. EU ima krizni fond, ali novac se ne isplaćuje automatski nakon vremenskih nepogoda, nego Europska komisija o tome odlučuje od slučaja do slučaja.

Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka, Bugarska, Hrvatska i Rumunjska zato traže promjene. Žele da se pomoć isplaćuje i zbog vremenskih nepogoda, da poljoprivrednici na nju imaju pravo već nakon gubitka petine uroda te da novac stiže brže.

Njihova je poruka jednostavna: "Pomoć dolazi prekasno."

Europski povjerenik za poljoprivredu Christophe Hansen upozorava, međutim, da ni veći fond ne bi bio dovoljan za pokrivanje svih šteta.

"Čak bi i 900 milijuna eura bilo tek kikiriki", rekao je.

Više ulaganja u zaštitu od suše

Europska komisija zato želi više ulagati u dugoročna rješenja, poput navodnjavanja, vodne infrastrukture i osiguranja usjeva, kako bi poljoprivrednici bili spremniji za buduće suše.

U Mađarskoj su ovogodišnji prinosi između 10 i 20 posto manji od prosjeka posljednjih pet godina. Tamošnje Ministarstvo poljoprivrede smatra da sadašnji sustav pomoći više nije dovoljan za sve češće ekstremne vremenske uvjete.

Problema ima i Francuska, gdje je toplinski val pogodio kukuruz upravo tijekom cvatnje. Očekuje se najmanji urod u najmanje 25 godina, oko 30 posto slabiji nego prošle godine.

Francuska ipak smatra da se štete od suše ne bi trebale pokrivati iz kriznog fonda, nego kroz posebne mjere poput subvencioniranog osiguranja usjeva.

Dok je u Njemačkoj nizak vodostaj Rajne otežao prijevoz žitarica i stočne hrane jer teretni brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.