Ribe sve teže podnose toplinski val: Svaki dodatni stupanj nosi novi problem

Ekstremno visoke temperature i dugotrajna suša ne predstavljaju problem samo ljudima. Posljedice toplinskih valova osjećaju i stanovnici pod vodom. Kako se zagrijavaju rijeke, ribnjaci i jezera, ribama je sve teže pronaći dovoljno kisika, zbog čega postaju manje aktivne i povlače se u hladnije dijelove vode.

Za šarane, somove i štuke u jednom od ribnjaka ljeto je posebno zahtjevno. Voda je ovih dana toplija od prosjeka, a svaki dodatni stupanj znači i manje ugodne uvjete za život.

"Na moru je 25, kod nas je sigurno 27-28. Baš je vruća, baš je vruća", kaže Mladen Horvatić, predsjednik ŠRK-a Šaran.

Ribama najviše odgovara voda do 25 stupnjeva

Optimalna temperatura za ribe u ribnjaku je, kaže Horvatić, znatno niža.

"Preko 25 ne bi trebala biti, do 25. Dvadeset je idealno, onda ona najviše prima, najviše je aktivna, ovako je umorna, spava", objašnjava.

Visoke temperature istodobno znače i manje kisika u vodi, a upravo je kisik ribama nužan za normalan život. Tijekom toplinskih valova zato postaju sporije, manje se kreću i traže zaklon.

"Kad su visoke temperature, voda je vruća i normalno da riba ne traži hranu, ne kreće se, nego se skriva ovako dolje pod taj šaš. Loše utječe uglavnom, ali kaj moremo kad su takva vremena. Vidite da se ta klima mijenja", kaže Horvatić.

Ribiči primjećuju promjene

Da visoke temperature utječu na ponašanje riba, najbolje znaju upravo ribiči. I oni primjećuju da se ribe tijekom velikih vrućina povlače u hlad i miruju.

"Sigurno da to utječe jer, ja to kažem, ribe su iste kao i mi ljudi. Ako je vruće, mi se povlačimo u hladnoću. Ja vjerujem da sad pod ovim tepihom, svugdje tu gdje ima tepiha, da se ribe skrivaju i miruju", kaže jedan od ribiča.

A kada rastu temperature, raste i strpljenje koje ribolov zahtijeva.

Toni Herceg iz Vrbovačke Dubrave na ulov je čekao već dva sata. "Šaran samo", kaže na pitanje na što cilja.

A koliko je spreman čekati da ga ulovi? "Dok ne dođe", odgovara.

Ako vrućine potraju, mogao bi nastati ozbiljan problem

Dugotrajni toplinski valovi mogli bi stvoriti ozbiljne probleme ribama. Zato oni koji brinu o ribnjacima pokušavaju učiniti sve što mogu kako bi im olakšali ekstremne uvjete.

"Ako ostane ovako još jedno dva mjeseca, onda sigurno bude problem", kaže Horvatić.

Dodaje kako u takvim situacijama pokušavaju dodatno miješati vodu.

"Mi onda i miješamo vodu ako se stvori alga ili se zatvori, čamcem se vozimo. I svako proljeće miješamo vapno, bacamo po ribnjaku onako lagano da voda dobije bolju kvalitetu, ubije se plankton kojim im uzima kisik. A ono, poduzimamo sve kaj najviše znamo i možemo", objašnjava.

Olakšanje se zasad ne očekuje

Veće promjene vremena zasad nema na vidiku. Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić kaže da se izražene vrućine nastavljaju i u novom tjednu, osobito na Jadranu i područjima uz njega.

"Nastavljaju se tako i sušne prilike. Tek malo kiše ili pokoji izolirani popodnevni pljusak može pasti u gorskim područjima u utorak i srijedu", kaže Ribarić.

No, to neće biti dovoljno za značajnije poboljšanje.

"Svakako nedovoljno za ublažavanje sušnih prilika kako u gorju tako i u ostatku zemlje", dodaje.

Život pod površinom tako ovih dana ovisi o svakom stupnju manje i svakoj kapi više.