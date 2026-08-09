Novi toplinski val pred vratima: Stiže vruć i suh zrak sa sjevera Afrike, osvježenja nema na vidiku

Nakon nekima jedva primjetnog osvježenja na kopnu, gdje je temperatura samo nakratko primjerena dobu godine, kreće nova stabilizacija vremena u prostranoj anticikloni s kojom će pritjecati ponovno vruć, ali i suh zrak sa sjevera Afrike.

NEDJELJA

Ujutro vedro, zatim i potpuno sunčano. Vjetar na kopnu slab, a na moru još u početku umjerena, ponegdje pojačana, a pod Velebitom jaka bura. No i bura će tijekom prijepodneva slabjeti

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadno Hrvatskoj pretežno sunčano, ponegdje i ostaje vedro. Naime, bit će to tek rijetko koji manji oblačak na nebu. Temperatura opet malo viša, bit će između 31 i 33 stupnja, dakle posvuda vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, tek pokoji oblak dnevnog razvoja oko gorja na zapadu. No, toplije pa će temperatura biti oko 33-34 Celzija, a bit će ponegdje i sparno.

U Dalmaciji sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. No, u zaleđu, uglavnom južnije od Splita, uz umjeren razvoj oblaka postoji mala šansa za koji kraći pljusak. Zapuhat će slab do umjeren maestral, krajem dana naravno oslabjeti.

Na sjevernom Jadranu sunčano, ali mirnije, tek u velebitskom kanalu još slaba bura, na otvorenome sjeverozapadnjak. Izmiješala je bura i samo more, koje će pružati možda malo bolje osvježenje. No, vruće pa i vrlo vruće je i dalje uz samu obalu, a opet će se iznad 30 Celzija ići ponegdje i u gorju.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti kreće novi val vrućine, tek će u početku biti nešto ugodnije noći. Dnevna vrućina mogla bi malo popustiti tek u drugoj polovici tjedna. Osvježenja nema na vidiku u obliku kiše, tek će rijetko koji kraći pljusak u popodnevnim satima biti moguć u Gorskom kotaru i uz granicu sa Slovenijom.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu nastavak sunčanog vremena i mnogima neugodnog toplinskog vala. Samo će kakvo takvo olakšanje početkom tjedna pružati danju slab vjetar s mora, dok će od srijede opet zapuhati umjerena, u četvrtak ponegdje jaka bura. Ta će bura ponovno onaj topli, tj. fenski učinak, bez pravog, a mnogima i prijeko potrebnog osvježenja.