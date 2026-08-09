Pet lekcija koje smo naučili iz dosadašnjeg dijela sezone Formule 1

Aktualna sezona Formule 1 2026. već nam je donijela obilje uzbuđenja, ali i brojne pouke. Budući da je prvenstvo stiglo do svoje polovice, web site Formule 1 izdvojio je pet ključnih stvari, detalja koje smo naučili u prvom dijelu sezone…

Antonelli je sazrio nakon uspona i padova u debitantskoj sezoni

Nakon što je ubrzano napredovao kroz juniorske kategorije, privukavši svojim talentom pozornost Mercedesa još u kartingaškim danima, Kimi Antonelli stigao je u Formulu 1 praćen velikim očekivanjima. Za Srebrne strijele debitirao je 2025. godine, sa samo 18 godina.

Njegova prva sezona u sportu nije prošla bez poteškoća. Tinejdžer iz Bologne, koji donedavno nije imao ni položenu vozačku dozvolu, proživio je osobito zahtjevno razdoblje tijekom europskog dijela prvenstva, no snažnija završnica nagovijestila je da od mladog talenta tek možemo očekivati velike stvari. Unatoč tim naznakama, vjerojatno nitko nije očekivao da će Antonelli već na početku svoje druge sezone pružati nastupe na ovako visokoj razini. Drugo mjesto na otvaranju sezone u Australiji popratio je prvom pobjedom u karijeri na Velikoj nagradi Kine, dok je novim slavljem u Japanu Mercedesov vozač postao najmlađi vodeći vozač u povijesti Svjetskog prvenstva Formule 1.

Foto: ANTONIN VINCENT/imago sportfotodienst/Profimedia

Taj impresivan niz nastavio je pobjedama u Miamiju, Kanadi i Monaku. Premda se u posljednjih nekoliko utrka susreo i s težim trenucima, među kojima je i odustajanje u Barceloni zbog tehničkog kvara. Antonelli je nastavio izvlačiti maksimum iz svojih nastupa i zadržao vodeće mjesto u poretku.

Do raspleta borbe za naslov još je dug put, ali Talijan se tijekom prve polovice sezone već itekako dokazao.

Preporođeni Hamilton blista u Ferrariju

Poput Antonellija, i Lewis Hamilton prošao je kroz zahtjevnu sezonu 2025. – no poteškoće sedmerostrukog svjetskog prvaka bile su možda i veće. U svojoj prvoj sezoni za Ferrari teško je pronalazio sklad s novim bolidom.

Britanac je u više navrata djelovao utučen, osobito nakon nekoliko ispadanja već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Međutim, zimski predah i novi početak omogućili su mu da u sezonu 2026. uđe u odličnoj formi, kako na stazi tako i izvan nje.

Do prvog postolja sa Scuderijom stigao je u drugoj utrci sezone, u Kini, a potom su uslijedila nova postolja u Kanadi i Monaku. Vrhunac je stigao u Barceloni, gdje se napokon vratio pobjedama i ostvario svoj prvi trijumf kao Ferrarijev vozač. Tijekom tog prijelomnog vikenda Hamilton je izjavio:

Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia

Prošla godina nije bila dobra, ni na koji način. Sada u momčadi vlada veći sklad. U boljoj sam tjelesnoj formi, zdraviji sam i zadovoljniji privatnim životom, a stigao sam i s mnogo boljim stavom nego na početku prošle godine.”

Rezultati te promjene itekako su vidljivi, a bit će zanimljivo pratiti što još Ferrari i Hamilton, koji je i dalje Antonellijev najbliži pratitelj u poretku Svjetskog prvenstva, mogu ostvariti tijekom druge polovice sezone.

Presudna važnost razvojne utrke

Uoči sezone obilježene uvođenjem novih tehničkih pravila bilo je teško predvidjeti odnos snaga. Mnoge su momčadi, međutim, upozoravale da će razvoj bolida tijekom prvenstva imati ključnu ulogu.

Ta su se predviđanja pokazala točnima jer su nadogradnje uvedene tijekom prve polovice sezone već dovele do promjena u poretku.

Na prvoj utrci u Australiji Mercedes je djelovao kao momčad koju treba pobijediti, ali konkurencija je tijekom sezone postajala sve žešća. U posljednjih pet utrka prije ljetne stanke pobjeđivalo je pet različitih vozača iz triju momčadi.

Razvoj je snažno utjecao i na sredinu poretka. Dok se Racing Bulls probio na čelo te skupine, Alpine je nakon snažnog početka nazadovao do šestog mjesta. Izvršni direktor momčadi Steve Nielsen priznao je da se sastav iz Enstonea s konkurentima nalazi u pravom "razvojnom ratu”.

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I Haas je izgubio pozicije, a Ollie Bearman priznao je da ih je konkurencija "nadmašila u razvoju”. Ipak, s obzirom na to da nekoliko momčadi za drugi dio sezone priprema dodatne nadogradnje, ostaje još mnogo vremena za nove promjene u odnosu snaga.

Williams i Aston Martin doživjeli su bolno otrježnjenje

Prva polovica sezone pokazala se osobito zahtjevnom za Williams i Aston Martin. Williamsove su poteškoće možda bile i najveće iznenađenje jer je momčad iza sebe imala vrlo dobru sezonu 2025., koju je završila na petom mjestu u poretku konstruktora.

Zbog kašnjenja u programu razvoja bolida FW48 Williams je bio jedina momčad koja nije sudjelovala na probnim vožnjama u Barceloni. Zaostatak je zatim pokušao nadoknaditi na predsezonskim testiranjima u Bahreinu, ali činilo se da momčadi nedostaje brzine zbog preteškog bolida. Te poteškoće, zajedno s napretkom konkurenata, gurnule su Williams prema začelju. Momčad iz Grovea trenutačno zauzima deveto mjesto u poretku.

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Bio je to bolan susret sa stvarnošću za momčad koja je sezonu 2026. prethodno označila kao priliku za daljnji uspon u poretku.

Ipak, Williamsu nadu ulijeva paket nadogradnji planiran za Veliku nagradu Azerbajdžana. Razloga za optimizam ima i Aston Martin, koji je nakon iznimno teškog početka sezone, čini se, napravio korak naprijed zahvaljujući nadogradnjama uvedenima u Mađarskoj.

Nema sumnje da će obje momčadi nakon nastavka sezone nastojati ostvariti još veći napredak.

Cadillac je uspješno započeo svoju debitantsku sezonu

Ove je godine broj bolida na startnoj rešetki porastao s 20 na 22 dolaskom Cadillaca. Američki sastav postao je jedanaesta momčad i prvi novopridošli sudionik Formule 1 otkako je Haas ušao u prvenstvo prije deset godina.

Foto: Federico Basile/IPA Sport/IPA/Profimedia

Uoči debitantskog nastupa Cadillac je angažirao niz iskusnih imena, od vozačke postave koju čine Sergio Pérez i Valtteri Bottas do šefa momčadi Graemea Lowdona. Unatoč tomu, očekivanja u pogledu rezultata u prvoj sezoni ostala su skromna.

Momčad je, međutim, vrlo dobro započela svoj put u Formuli 1. Sve je počelo velikim brojem odrađenih kilometara na predsezonskim testiranjima. Premda su se tijekom uvodnih utrka pojavili određeni problemi s pouzdanošću, bilo ih je manje nego što se možda očekivalo od potpuno nove momčadi.

Cadillac je u Monaku zamalo osvojio svoj prvi bod. Pérez je utrku prvotno završio na desetom mjestu, ali ga je naknadna kazna od deset sekundi spustila na 15. poziciju. Iako je bod izmaknuo, momčad je ohrabrila činjenica da se uspjela ravnopravno boriti s konkurentima iz sredine poretka.

Foto: Tim Williams/Actionplus/Profimedia

Nakon posljednje utrke prije ljetne stanke, održane u Mađarskoj, Lowdon je pohvalio "velik napredak” koji je Cadillac ostvario u prvoj polovici sezone, a zatim dodao:

"Potpuno sam uvjeren da ćemo se vratiti još snažniji i spremni ponovno krenuti u napad u Zandvoortu.”