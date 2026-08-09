Na 40°C čekali pred policijom, a evo što je onda napravio Karlovčanin: 'Ja ću snositi posljedice'

Karlovčanin Eric Mišić (27) u razgovoru za KAportal ispričao je svoje viđenje drame koja se u četvrtak odvijala ispred i u prostoriji upravnih poslova Policijske uprave karlovačke.

Sve je počelo kada je 27-godišnjak došao preuzeti osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu "A" kategorije. Ispred zgrade policije, ispod nadstrešnice, dočekao ga je neobičan prizor - vani je, na temperaturi od gotovo 40 stupnjeva, čekalo više desetaka ljudi.

"Bilo ih je možda četrdesetak, ali ne manje od 30. Među njima je bilo više djece i starijih ljudi", priča Eric, koji je potom ušao u policiji kako bi uzeo papirić na redomatu. "Zapuhne me hladniji zrak. Pomislim - OK, ugodno je, makar klima radi. Uzimam papirić i gospođa sa šaltera mi vikne: 'Molim vas, izađite'", dodaje Karlovčanin.

Foto: KAportal

Neko je vrijeme sjedio s ostalima, a onda je primijetio da njegovoj majci, koja je došla s njim, nije dobro. Otišao je u dućan i kupio tri bode vode. Muškarac iz Njemačke koji je čekao u redu napravio je slično za ostale ljude te im je donio vodu i hranu. Eric navodi da je pitao ljude zašto sjede vani, na što su mu oni odgovorili da su im službenici rekli kao i njemu, da moraju čekati vani: "Meni to nije bilo jasno pa sam ušao pitati što se događa. Pitao sam gospođu zašto ne smijemo ući, a ona je rekla da zato što im ne radi klima."

Objavio snimku

"Ja se pitam kako je to moguće. Unutra je stvarno hladno, ugodno, a vani je 40 stupnjeva i čeka 40 ljudi. Ona mi kaže da pitam šeficu. To je trenutak kada sam uzeo i počeo snimati. Želio sam zabilježiti", ističe Eric, koji je spomenutu snimku objavio na svojem Instagramu.

Otišao je do šefice i pitao da mu objasni zašto ljudi moraju čekati vani, a ona mu je, kako Karlovčanin tvrdi, rekla da ne radi klima.

Eric pak kaže da je klima možda bila u lošijem stanju, ali tvrdi da je u prostoriji bili 27 stupnjeva. "Nisam vrijeđao, nisam prijetio, ali sam podigao glas. To se i čuje na snimci. Samo sam bio ogorčen. Kad sam uzbuđen pričam glasnije, ništa više od toga. I pitao sam ih jesu li normalne. Slab sam na slabije", ispričao je Eric.

Gospođa na šalteru tada mu je rekla da ne smije snimati i da će zvati policiju. "Izašao sam, svima rekao da ću snositi posljedice i pozvao ih unutra da se ohlade. I oni su počeli ulaziti", nastavlja Eric.

Policija je na mjesto događaja stigla već za nekoliko minuta. "Policijskom službeniku sam objasnio situaciju i on je stao u moju obranu. Ušao je i pričao s tim ženama. Ne znam o čemu, ali znam da su nakon toga mogli biti unutra. Djelatnice su promijenile ponašanje sto posto", objašnjava 27-godišnjak.

Navodi da je policija napravila zapisnik te da će protiv njega ići prekršajni postupak zbog neovlaštenog snimanja i remećenja javnog reda i mira. "Neka ide, ne žalim. Što se tiče policijskog postupanja, mogu ih samo pohvaliti na profesionalnosti, pogotovo policijsku službenicu koja je radila zapisnik", priča Eric i dodaje kako ovo nije napad na policiju: "Ljudi su uglavnom sjajni i rade svoje posao. Ovo je moja reakcija, pobuna protiv nepravde službenica na tim šalterima."

Foto: KAportal

Kaže da mu nije žao ni sekunde. "Znam da nisam smio snimati, ali ponovio bih to opet, jer to što se dogodilo bilo je jako ružno. Nakon dolaska policije ljudi su mi dali podršku, govorili da sam heroj i da me treba nagraditi, da će umjesto mene platiti kaznu i slično. Mislim da svi moramo imati jednaka prava - i milijunaš i nemoćna baka", priča Mišić.

Evo što kaže policija

Karlovačka policija pak navodi da su u Mišićevoj snimci izneseni netočni i neutemeljeni podaci. Ističu kako je 27-godišnjak oko 10.15 sati ušao u prostorije upravnih poslova i glasno prigovarao zbog vrućine. Nakon što je izašao, ponovno je ušao te je galamom i vikom na djelatnice počeo narušavati javni red i mir. Zatim je mobitelom počeo snimati i fotografirati unutrašnjost službenih prostorija, iako na ulaznim vratima stoji znak zabrane.

"Zbog prekršaja iz članka 13. i članka 15. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv 27-godišnjaka bit će Općinskom sudu u Karlovcu podnesen optužni prijedlog", navodi policija.

Foto: KAportal

Policijska uprava dodaje da je tog dana hlađenje u cijeloj zgradi bilo u kvaru, a u jednom trenutku iz sustava je izlazio topli zrak. Isto tako, policija objašnjava da šalter-sala ima tri velike staklene stijene, koje tijekom ljeta dodatno privlače i zadržavaju toplinu. Zbog toga je, uz prestanak rada klimatizacije, u prostoriji bilo izrazito vruće, sparno i zagušljivo.

Policija ističe i da su građani, nakon uzimanja broja na redomatu, većinom sami odlučili izaći i čekati na otvorenom. Iz policije izražavaju žaljenje i upućuju ispriku svima koji su u četvrtak i petak morali čekati po visokim temperaturama na izradu ili podizanje dokumenata. Dodaju kako kvar, koji je otklonjen tek u petak, nisu mogli predvidjeti niti utjecati na njega. Podsjećaju i da je ispred zgrade upravnih poslova postavljena nadstrešnica, a izgrađeno je i novo parkiralište namijenjeno građanima.

Poručuju i da je ulaz u prostoriju bio slobodan u svakom trenutku, iako je temperatura unutra privremeno bila viša od vanjske. Dodaju da su starije i nemoćne osobe te roditelji s djecom imali prednost kako ne bi morali boraviti na vrućini.

Ključno pitanje oko kojeg se razilaze dvije verzije događaja je jesu li građani morali čekati vani ili su sami odlučili izaći jer je unutra bilo gore nego na otvorenom. Eric Mišić tvrdi da su njemu i ostalima službenice rekle da izađe, dok policija napominje da je ulaz cijelo vrijeme bio slobodan. Video kojeg je Karlovčanin objavio u međuvremenu je odjeknuo na društvenim mrežama.