Bugarka uhićena u hotelu u Zagrebu! Policija raskrinkala opasnu taktiku, evo što su pronašli

Zagrebačka policija u ponedjeljak je u jednom hotelu na Trešnjevci uhitila 57-godišnju državljanku Bugarske koju se sumnjiči da je ranije ovog mjeseca počinila tri kaznena djela prijevare.

Sumnja se da je u ekipi sa zasad nepoznatim muškarcem i nepoznatom ženom po uigranom planu prevarila tri starije žene i ukrala im novac. Sve bi počinjalo telefonskim pozivom, u kojem bi se muškarac lažno predstavljao kao liječnik, a žena bi u pozadini glumila ozlijeđenu članicu obitelji.

Potom bi 57-godišnja Bugarka osobno dolazila na adrese prevarenih žena kako bi prikupila novac za "operaciju".

Kod nje pronađen novac

Njihova prva žrtva je bila žena (88) iz Dubrave, koja je poziv primila u petak oko 21.00 sati. Nije posumnjala da je riječ o prevari te je, uvjerena u istinitost priče, prevarantici predala novac. Dan kasnije istu su priču prodali 80-godišnjakinji iz Susedgrada, a onda su to sve u ponedjeljak na području Novog Zagreba ponovili s 89-godišnjakinjom.

Procjenjuje se da materijalna šteta u sva tri slučaja zajedno iznosi čak 13.000 eura, a veći dio te svote pronađen je kod Bugarke prilikom uhićenja.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanja te je osumnjičenicu predala pritvorskom nadzorniku, ističe se u priopćenju objavljenom u srijedu.