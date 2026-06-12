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DRAMA U ZAGREBU /

Pucao iz auta u dvojicu 25-godišnjaka: Svemu je prethodila svađa

Pucao iz auta u dvojicu 25-godišnjaka: Svemu je prethodila svađa
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja

12.6.2026.
12:30
danas.hr
Igor Soban/PIXSELL
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Zagrebačka policija istražuje slučaj pokušaja ubojstva na Peščenice. Pucnjava se dogodila u četvrtak navečer u Andrilovečkoj ulici. 

Policija je dojavu zaprimila je oko 20.30 sati. Dolaskom na mjesto događaja nisu zatekli osobe povezane s incidentom.

Nedugo nakon toga policiji su se javila dvojica 25-godišnjaka te prijavila događaj. 

Traje potraga

Prema dosad utvrđenim informacijama, nakon verbalnog sukoba nepoznati počinitelj iz osobnog automobila ispalio je više hitaca u njihovu smjeru.

U trenutku pucnjave jedan od 25-godišnjaka nalazio se u vozilu, dok je drugi bio izvan njega. Hici su, prema navodima policije, bili usmjereni prema obojici mladića, ali i prema samom vozilu.

U incidentu nitko nije ozlijeđen.

Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja.

Pokušaj UbojstvaZagrebačka Policija
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