Pucao iz auta u dvojicu 25-godišnjaka: Svemu je prethodila svađa
Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja
Zagrebačka policija istražuje slučaj pokušaja ubojstva na Peščenice. Pucnjava se dogodila u četvrtak navečer u Andrilovečkoj ulici.
Policija je dojavu zaprimila je oko 20.30 sati. Dolaskom na mjesto događaja nisu zatekli osobe povezane s incidentom.
Nedugo nakon toga policiji su se javila dvojica 25-godišnjaka te prijavila događaj.
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Prema dosad utvrđenim informacijama, nakon verbalnog sukoba nepoznati počinitelj iz osobnog automobila ispalio je više hitaca u njihovu smjeru.
U trenutku pucnjave jedan od 25-godišnjaka nalazio se u vozilu, dok je drugi bio izvan njega. Hici su, prema navodima policije, bili usmjereni prema obojici mladića, ali i prema samom vozilu.
U incidentu nitko nije ozlijeđen.
Policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja.