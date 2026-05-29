OTKRIVENI DETALJI /

Zagrebački policajci spriječili planirano ubojstvo! Naoružani Srbin ilegalno ušao u zemlju

Zagrebački policajci spriječili planirano ubojstvo! Naoružani Srbin ilegalno ušao u zemlju
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Srbin je kod sebe imao pištolj s djelomično uklonjenim tvorničkim brojem te streljivo spremno za uporabu

29.5.2026.
14:21
Tajana Gvardiol
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Srbije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te dogovora za počinjenje kaznenog djela.

Policajci su u srijedu u popodnevnim satima na području Trešnjevke pronašli muškarca bez identifikacijskih dokemnata u hotelu. Bila je riječ o ciljanoj akciji. Izjavio je da je 25-godišnji državljanim Srbije te da je u Hrvatsku ušao ilegalno nekoliko dana ranije. Kod sebe je imao pištolj s pripadajućim spremnikom u kojem se nalazilo sedam komada streljiva, a s oružja je djelomično bio uklonjen tvornički broj.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacijske aplikacije, organizirao počinjenje ubojstva muškarca. Navedeno oružje je pribavio protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, pa je tako neovlašteno posjedovao oružje, streljivo i dijelove oružja čije je posjedovanje građanima zabranjeno. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, u zakonskom roku, predan pritvorskom nadzorniku.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
