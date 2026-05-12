Srbin potjeran iz Hrvatske, zaradio 'paprenu' kaznu, a ostao i bez majice

Policija u Metkoviću dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim državljaninom Srbije zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Incident se dogodio 10. svibnja u večernjim satima na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Nova Sela, gdje je muškarac pristupio graničnoj kontroli kao suvozač u osobnom vozilu.

Tijekom provjere i uzimanja biometrijskih podataka policajci su primijetili da nosi majicu s natpisima i simbolima kojima se veličaju velikosrpske ideje.

Protjeran iz Hrvatske

Policija je utvrdila da je takvim ponašanjem narušavao javni red i mir isticanjem spornih simbola na javnom mjestu, čime su ostvarena obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sporna majica mu je oduzeta, nakon čega je uhićen i uz optužni prijedlog priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Metkoviću. Sud ga je pravomoćno proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 2.000 eura.

Uz to, policija je protiv njega provela postupak prema Zakonu o strancima te mu izrekla mjeru protjerivanja iz Europskog gospodarskog prostora uz zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od dvije godine. Nakon pravomoćnosti presude odbijen mu je ulazak u Hrvatsku.

U Istri protjeran državljanin BiH

Slučaj iz Metkovića podsjetio je na nedavni incident u Istri, kada je tijekom proslave Praznika rada u Funtani 23-godišnji državljanin BiH na balkonu hotela mahao zastavom Republike Srpske, što je izazvalo uznemirenost javnosti.

Policija mu je tada privremeno oduzela zastavu te ga kaznila zbog narušavanja javnog reda i mira, a potom mu izrekla i mjeru protjerivanja iz Hrvatske te zabranu ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Incident u Funtani bio je snimljen, a na videosnimci se moglo vidjeti više mladića na balkonu hotela dok se iz zvučnika čula pjesma "A oj moja kućo na Grmeču" Baje Malog Knindže, pjevača čiji su nastupi u Hrvatskoj i Federaciji BiH zabranjivani zbog pjesama, koje se smatraju govorom mržnje.

