TEŠKA NESREĆA /

Detalji tragedije na A1: Srbin s 2,22 promila sletio s ceste, poginule dvije osobe

Foto: NET.HR

Očevid, kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, utvrdio je kako nijedan putnik nije koristio sigurnosni pojas, dok je vozač bio vezan

7.5.2026.
9:49
Erik Sečić
NET.HR
Karlovačka policija objavila je u četvrtak detalje teške prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj su u srijedu poginula dvojica državljana Nepala (24 i 33). 

Tragedija se odvila oko 13.50 sati na području općine Netretić. Za volanom automobila dubrovačkih registracija bio je 50-godišnji državljanin Srbije, koji je u krvi imao 2,22 promila. Nije se kretao sredinom trake, već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu.

Vozilo je zatim udarilo u zaštitnu ogradu, više se puta prevrnulo i sletjelo niz padinu. Vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede, no dvojica Nepalaca, koja su s njim bila u autu, su poginula.

Nisu bili vezani 

Očevid, kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, utvrdio je kako nijedan putnik nije koristio sigurnosni pojas, dok je vozač bio vezan.

"Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 50-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke", navodi policija. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
