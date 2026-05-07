Detalji tragedije na A1: Srbin s 2,22 promila sletio s ceste, poginule dvije osobe

Karlovačka policija objavila je u četvrtak detalje teške prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj su u srijedu poginula dvojica državljana Nepala (24 i 33).

Tragedija se odvila oko 13.50 sati na području općine Netretić. Za volanom automobila dubrovačkih registracija bio je 50-godišnji državljanin Srbije, koji je u krvi imao 2,22 promila. Nije se kretao sredinom trake, već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu.

Vozilo je zatim udarilo u zaštitnu ogradu, više se puta prevrnulo i sletjelo niz padinu. Vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede, no dvojica Nepalaca, koja su s njim bila u autu, su poginula.

Nisu bili vezani

Očevid, kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, utvrdio je kako nijedan putnik nije koristio sigurnosni pojas, dok je vozač bio vezan.

"Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 50-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke", navodi policija.

