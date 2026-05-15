Miletić na žestokom udaru zbog prozivanja Jakova Jozinovića: 'Što se sve radi za šaku glasova'

Društvene mreže “zapalile” su se nakon istupa saborskog zastupnika Marina Miletića koji se u svom govoru osvrnuo na nadolazeći nastup mladog vinkovačkog glazbenika Jakova Jozinovića na koncertu duhovne glazbe “Progledaj srcem”.

Govoreći u Saboru, Miletić je pozvao Jozinovića da “svjedoči svoju ljubav prema Bogu i Isusu”, no u svom izlaganju dotaknuo se i šire društvene slike, pa je spomenuo Domovinski rat i ulogu obrazovnog sustava te roditelja u odgoju djece, uz tvrdnju da bi se o žrtvi branitelja trebalo više govoriti u školama.

Foto: Press

"Možda taj pjevač Jozinović, možda nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran", izjavio je danas Marin Miletić, što je pokrenulo raspravu na društvenim mrežama.

Korisnici Facebook-a u su velikom broju reagirali na njegov govor i u komentarima uglavnom stali u obranu Jozinovića, kojeg mnogi opisuju kao mladog izvođača čija glazba nosi poruke ljubavi i pozitivnog razmišljanja. Brojni korisnici pritom ističu i da bi fokus političara trebao biti na važnijim društvenim temama, a ne na mladim glazbenicima koji tek grade karijeru.

"Pustite više ljude na miru. Vrijeme ide naprijed. I vama bi trebalo govoriti o ratu. Što se sve radi za šaku glasova", "Njega ostavi na miru, dečko je super, zaobiđi ga", "Dečko je itekako osvješten. Živi vjeru i širi ljubav", "Zastupniče oladite, a momak neka pjeva univerzalne note", samo su neki od komentara.

"Taj prekrasan mladić ima više empatije, poštovanja, odgovornosti i osjećaja u sebi nego svi Vi koji nemilice trošite naš novac i naše vrijeme na rasprave koje nemaju više nikakvog smisla. Dok pravi problemi stoje u onim hrpama papira koji leži na stolovima sabornice mi se nismo pomakli dalje od vječnih i uzaludnih "pretakanja šupljega u prazno", samo da prođe vrijeme. A vrijeme je novac (kako god on bio zarađen) zar ne? Savjest je već sasvim drugi pojam...", stoji u jednom komentaru.

"Ajde okani više. Jakov je odrastao u Vinkovcima. svi njegovi znaju koliko je važno otpustiti rat da bi se moglo ići dalje. Ne trujte više mlade s tim non stop", navodi se u drugom komentaru.

Premda se u mnoštvu objava pokušavao pronaći i komentar koji bi podržao Miletićev stav, osobito dio u kojem se osvrće na roditelje vinkovačkog glazbenika, takav komentar nije pronađen.

Moguće je da je pritom došlo do našeg propusta u pregledu sadržaja, no do zaključenja ovog teksta prevladavali su isključivo pozitivni tonovi prema Jozinoviću, uz naglasak korisnika da on svojom glazbom ne dijeli, nego naprotiv - spaja ljude i širi poruke ljubavi.

