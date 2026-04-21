'KAOS I ANARHIJA' /

Miletić ih žestoko prozvao: 'Kradu 100.000 eura mjesečno! Tamo vladaju mafija i duboka država'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

21.4.2026.
14:21
Hina
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ustvrdio je u utorak da u hrvatskom taksi sektoru vladaju "kaos i anarhija", uz djelovanje "taksi mafije i duboke države", upozorivši na, kako navodi, sustavne nepravilnosti i izvlačenje novca iz državnog proračuna, priopćila je stranka.

Miletić je na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru rekao da se "već osam godina na terenu događa kaos i anarhija", uz izvlačenje novca iz državnog proračuna, dok predložene zakonske izmjene, kako kaže, ne rješavaju ključne probleme.

"Imamo situaciju da je vozač prijavljen na jedan sat dnevno, a radi osam sati. Samo jedan agregator s 200 vozača može tako ukrasti više od 100.000 eura mjesečno", stoji u priopćenju. 

'Lov na male ribe' 

Dodao je da su nedavna uhićenja u sektoru "lov na male ribe", dok ključni akteri ostaju izvan dosega institucija. Govoreći o novom zakonskom okviru, ocijenio je da donosi tek "kozmetičke promjene", ustvrdivši da sustav nastavlja funkcionirati po starome.

Kao rješenja predlaže uvođenje minimalne cijene po kilometru, posebnih taksi registarskih oznaka te ograničavanje broja dozvola koje bi izdavale jedinice lokalne samouprave.

Miletić je iznio i optužbe na račun ministra mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dovodeći u pitanje način donošenja zakonskih rješenja te tvrdeći da se "sistemska korupcija nastavlja". Najavio je da će Most nastaviti "okupljati taksiste i građane koji prijavljuju nepravilnosti" te pozvao građane na izlazak na izbore. "Ako želimo promjene, moramo izaći na izbore. To je minimum koji dugujemo društvu", zaključio je Miletić.

POGLEDAJTE VIDEO: Marin Miletić žestoko reagirao u Hrvatskom saboru

