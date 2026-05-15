O Jakovu Jozinoviću i u Saboru: 'Možda mu roditelji nisu govorili o Domovinskom ratu'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nastup mladog glazbenika Jakov Jozinović na koncertu Progledaj srcem izazvao je veliku pozornost javnosti, a o njegovom sudjelovanju danas se raspravljalo i u Saboru

15.5.2026.
15:20
Kolika je senzacija glazbenik Jakov Jozinović (20), potvrđuje i činjenica da se danas u Saboru govorilo o njegovoj glazbi. Naime, sve je pokrenuo saborski zastupnik Marin Miletić koji je u svom obraćanju odlučio progovoriti o sudjelovanju Jozinovića na koncertu "Progledaj srcem".

Koncert "Progledaj srcem" glazbeni je događaj duhovnog karaktera zakazan za subotu, a u programu je najavljeno da će i mladi vinkovački glazbenik tamo nastupiti.

"Pojavilo se pitanje ovih dana treba li mladi Jakov Jozinović nastupiti na koncertu duhovne glazbe 'Progledaj srcem' ili ne treba. Ja držim da treba", započeo je Miletić rekavši kako Jozinovića treba pustiti da "svjedoči svoju ljubav prema Bogu, prema Isusu".

Također, dotaknuo se i Domovinskog rata te poručio kako bi djecu u školama trebalo učiti o žrtvi branitelja: "Možda taj pjevač Jozinović, možda nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran."

Podsjetimo, sudjelovanje 20-godišnjeg glazbenika na koncertu "Progledaj srcem" već je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja, kao i njegovi nedavni koncerti koje je održao u Beogradu i Novom Sadu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
