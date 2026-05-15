O Jakovu Jozinoviću i u Saboru: 'Možda mu roditelji nisu govorili o Domovinskom ratu'

Kolika je senzacija glazbenik Jakov Jozinović (20), potvrđuje i činjenica da se danas u Saboru govorilo o njegovoj glazbi. Naime, sve je pokrenuo saborski zastupnik Marin Miletić koji je u svom obraćanju odlučio progovoriti o sudjelovanju Jozinovića na koncertu "Progledaj srcem".

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Koncert "Progledaj srcem" glazbeni je događaj duhovnog karaktera zakazan za subotu, a u programu je najavljeno da će i mladi vinkovački glazbenik tamo nastupiti.

"Pojavilo se pitanje ovih dana treba li mladi Jakov Jozinović nastupiti na koncertu duhovne glazbe 'Progledaj srcem' ili ne treba. Ja držim da treba", započeo je Miletić rekavši kako Jozinovića treba pustiti da "svjedoči svoju ljubav prema Bogu, prema Isusu".

Također, dotaknuo se i Domovinskog rata te poručio kako bi djecu u školama trebalo učiti o žrtvi branitelja: "Možda taj pjevač Jozinović, možda nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran."

Podsjetimo, sudjelovanje 20-godišnjeg glazbenika na koncertu "Progledaj srcem" već je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja, kao i njegovi nedavni koncerti koje je održao u Beogradu i Novom Sadu.

POGLEDAJTE VIDEO: Lelekice o podršci Baby Lasagne i Jakova Jozinovića: 'Naša mala zemlja se drži zajedno'