KONCERT 'PROGLEDAJ SRCEM'

Novi zakazani nastup Jakova Jozinovića vrijeđa branitelje: 'Program vam je bitniji od hrvatskih žrtva'

Branitelji žele bojkotirati duhovno-glazbeni događaj 'Pogledaj srcem' gdje treba nastupati Jakov Jozinović

13.5.2026.
19:41
Hot.hr
Pjevač Jakov Jozinović (20) jedan je od gostiju na duhovno-glazbenom događaju "Progledaj srcem" koji se održava 15. i 16. svibnja u Areni Zagreb. Bojkot koncerta započeo je jedan "katolički korisnik" na Facebooku, no sada se burne reakcije šire među hrvatskim braniteljima, logorašima i stradalnika Domovinskog rata. 

Njihov razlog bojkota? Mladi pjevač nedavno je nastupio u dvorani SPENS u Novom Sadu koju hrvatski logoraši poistovjećuju s mučenjima i zlostavljanjima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku. Ističu da je moralno neprihvatljivo da nastupa pošto se mnogo branitelja i civila još suočavaju s traumama povezanih s dotičnom dvoranom.  

'Duhovna glazba nije paravan za relativizaciju mjesta stradanja' 

U otvorenom dopisu upućenom Laudato TV-u, organizatoru koncerta naveli su i kako ih posebno vrijeđa da će Jakov izvoditi pjesmu "Ispred bijele hostije" na događaju gdje se moli i okreće prema duhovnoj obnovi. 

Među ostalim, u dopisu su spomenuli da pripremaju podnijeti kaznene prijave za ratne zločine povezane s tim logorom. Upozorili su da "duhovna glazba ne može biti paravan za relativizaciju mjesta stradanja hrvatskog naroda". 

Direktorica Laudato TV-a, Ksenija Abramović odgovorila je na dopis i istaknula da "duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša", ali da je Jozinovićev nastup najavljen u siječnju, a nastup u Novom Sadu održan je ove godine.   

Nitko nema razumijevanja prema braniteljima 

Spomenula je da bi otkazivanje nastupa nekoliko dana prije događaja "otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol". Za kraj je naglasila da cilj nije umanjiti žrtve i traume branitelja, već promicati zajedništvo i dijalog. 

Naravno, braniteljii logoraši nisu bili zadovoljni njezinim odgovorom pa su joj poslali novo priopćenje gdje su joj prepisali licemjerje i moralnu neosjetljivost. 

"Vaš odgovor nije donio razumijevanje ni pijetet prema hrvatskim logorašima i stradalnicima Domovinskog rata, nego upravo suprotno – ostavio je gorak osjećaj licemjerja, relativizacije i dubokog moralnog nerazumijevanja naše boli", poručili su.

Prozvali su organizatore da im je "važniji već formirani program od dostojanstva hrvatskih žrtava" te da ih vrijeđa pokušaj smirivanja situacije riječima o molitvi za žrtve, dok se istovremeno ignorira činjenica da su se žrtve osjetile poniženima. 

