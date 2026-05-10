Marija Šerifović komentirala Jakova Jozinovića: 'Ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto'

Pjevačica Marija Šerifović (41) komentirala je uspjeh mladog glazbenika Jakova Jozinovića (20) u emisiji "Premijera". Istaknula je da se nitko od starijih kolega na estradi ne veseli njegovom uspjehu zbog ega, ali i zbog toga što je preko noći postao poznati.

"Prvo i osnovno, uvjerena sam da na regionalnoj estradi ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto i bez imalo zavisti. Uvijek postoji barem mali dio ega koji čovjeka kopka kad ostane sam sa sobom. To je normalno jer svi imamo ego", ispričala je u emisiji.

Šerifović je komentirala kako joj je drago da su mladi ljudi odabrali slušati dečka koji pjeva glazbu koja je "i dalje glazba, nije smeće". Istaknula je da ne zna kako je došao do tog uspjeha, ali da ne shvaća zašto je nekima toliko problematično da pjeva obrade.

'Stari dinosauri mladima pokušavaju slomiti krila'

"Ako nekoga to toliko smeta, hajdemo vidjeti gdje će Jakov biti za deset godina. Snimio je svoju pjesmu koja je postala hit, a tek je na početku. Mlad je i uspjeh mu se dogodio vrlo rano, ali uvijek postoje stariji “dinosauri” koji mladima pokušavaju slomiti krila", ispričala je u "Premijeri".

Na kraju razgovora komentirala je da kao i sve estradne zvijezde ima ego te, ako će je ikada mučiti Jakovova slava, ona će to iznijeti. Za sada ju njegov uspjeh ne smeta te je "u apsolutnom miru što se svega toga tiče".

Jakov Jozinović u petak je ispisao novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri - po prvi put je nastupio u velikoj Areni u Ljubljani, a nakon toga čeka ga Arena Zagreb.

