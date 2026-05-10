FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ ZADRŠKE /

Marija Šerifović komentirala Jakova Jozinovića: 'Ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto'

Marija Šerifović komentirala Jakova Jozinovića: 'Ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto'
×
Foto: Pixsell

Marija Šerifović komentirala je uspjeh Jakova Jozinovića te se osvrnula na ostale estradne zvijezde koje mu, zbog svog ega, žele slomiti krila

10.5.2026.
18:12
Hot.hr
Pixsell
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica Marija Šerifović (41) komentirala je uspjeh mladog glazbenika Jakova Jozinovića (20) u emisiji "Premijera". Istaknula je da se nitko od starijih kolega na estradi ne veseli njegovom uspjehu zbog ega, ali i zbog toga što je preko noći postao poznati. 

"Prvo i osnovno, uvjerena sam da na regionalnoj estradi ne postoji osoba koja njegov uspjeh podržava sto posto i bez imalo zavisti. Uvijek postoji barem mali dio ega koji čovjeka kopka kad ostane sam sa sobom. To je normalno jer svi imamo ego", ispričala je u emisiji. 

Šerifović je komentirala kako joj je drago da su mladi ljudi odabrali slušati dečka koji pjeva glazbu koja je "i dalje glazba, nije smeće". Istaknula je da ne zna kako je došao do tog uspjeha, ali da ne shvaća zašto je nekima toliko problematično da pjeva obrade. 

@lejla.goric 📍Arena Stožice 8.5.26👯‍♀️❤️ @Jakov Jozinovic emocijeeee🫰🏻 #jakovjozinovic #concert #slovenia #qualitytime #fyp ♬ original sound - ʟᴇᴊʟᴀ🦋

'Stari dinosauri mladima pokušavaju slomiti krila'

"Ako nekoga to toliko smeta, hajdemo vidjeti gdje će Jakov biti za deset godina. Snimio je svoju pjesmu koja je postala hit, a tek je na početku. Mlad je i uspjeh mu se dogodio vrlo rano, ali uvijek postoje stariji “dinosauri” koji mladima pokušavaju slomiti krila", ispričala je u "Premijeri". 

Na kraju razgovora komentirala je da kao i sve estradne zvijezde ima ego te, ako će je ikada mučiti Jakovova slava, ona će to iznijeti. Za sada ju njegov uspjeh ne smeta te je "u apsolutnom miru što se svega toga tiče".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Serifovic (@serifovic)

Jakov Jozinović u petak je ispisao novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri - po prvi put je nastupio u velikoj Areni u Ljubljani, a nakon toga čeka ga Arena Zagreb.  

POGLEDAJTE VIDEO: Kuća uništena, obitelj ostala bez svega. Vlasnik: 'Svi smo spavali, probudilo me pucketanje'

Marija šerifovićJakov Jozinović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike