Jakov Jozinović napunio svoju prvu Arenu: Slomile ga emocije tijekom izvođenja pjesme

Mladi glazbenik Jakov Jozinović (20) ispisao je novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri - po prvi put je nastupio u velikoj Areni. Jučer je Jakov održao koncert pred tisućama obožavatelja u Areni Stožice u Ljubljani.

Publika je od prve do zadnje pjesme petnim žilama pjevala stihove, a urlici su postali još glasniji kada je doveo gosta. Jakov je na binu doveo Bojana Cvjetićanina (27), člana slovenskog benda Joker Out.

Arena pjevala njegove stihove

Najemotivniji trenutak dogodio se tijekom izvedbe pjesme "Ja volim", kada je cijela Arena zajedno s njim zapjevala. Dio atmosfere s koncerta, Jozinović je podijelio na svom Instagram profilu.

"Odradio sam prvu Arenu u životu. Ljubljana, ŠTA JE OVO BILO?!?! Hvalaaaaaa'', napisao je u opisu objave.

Jakov pustio suzu tijekom pjesme

Snimka iz dvorane prikazuje punu dvoranu, oduševljenu publiku i Jakova koji nije mogao zadržati emocije te je više puta ponovio koliko mu ovaj koncert znači. Pratitelji su mu u komentarima pisali da je ovo tek početak još većih uspjeha.

Fanovi su preplavili društvene mreže videima s koncerta, a posebno se istaknuo video gdje je Jozinović tijekom pjesme "Kuća puna naroda" zaplakao.

Čeka ga još jedan koncert u Ljubljani 9. svibnja, a zatim 19. i 20. lipnja dolazi u Arenu Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Novinar RTL-a Mario Jurič: 'Televizija je medij kojem se najviše vjeruje, to vidimo u kriznim situacijima'