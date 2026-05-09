POGLEDAJTE SNIMKU

Jakov Jozinović napunio svoju prvu Arenu: Slomile ga emocije tijekom izvođenja pjesme

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Jakov Jozinović napunio svoju prvu Arenu u Stožicama, ispred par tisuća fanova briznuo u plač

9.5.2026.
13:13
Antonio Ahel/PIXSELL
Mladi glazbenik Jakov Jozinović (20) ispisao je novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri - po prvi put je nastupio u velikoj Areni. Jučer je Jakov održao koncert pred tisućama obožavatelja u Areni Stožice u Ljubljani. 

Publika je od prve do zadnje pjesme petnim žilama pjevala stihove, a urlici su postali još glasniji kada je doveo gosta. Jakov je na binu doveo Bojana Cvjetićanina (27), člana slovenskog benda Joker Out. 

Arena pjevala njegove stihove 

Najemotivniji trenutak dogodio se tijekom izvedbe pjesme "Ja volim", kada je cijela Arena zajedno s njim zapjevala. Dio atmosfere s koncerta, Jozinović je podijelio na svom Instagram profilu. 

"Odradio sam prvu Arenu u životu. Ljubljana, ŠTA JE OVO BILO?!?! Hvalaaaaaa'', napisao je u opisu objave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jakov (@jakov.jozinovic)

Jakov pustio suzu tijekom pjesme 

Snimka iz dvorane prikazuje punu dvoranu, oduševljenu publiku i Jakova koji nije mogao zadržati emocije te je više puta ponovio koliko mu ovaj koncert znači. Pratitelji su mu u komentarima pisali da je ovo tek početak još većih uspjeha. 

Fanovi su preplavili društvene mreže videima s koncerta, a posebno se istaknuo video gdje je Jozinović tijekom pjesme "Kuća puna naroda" zaplakao. 

@httpsclips123 Jakov Jozinovic poceo da place nakon svoje prve arene. ❤️😍🥰#jakovjozinovic #stozice #arena ♬ original sound - Clips123

Čeka ga još jedan koncert u Ljubljani 9. svibnja, a zatim 19. i 20. lipnja dolazi u Arenu Zagreb.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
