Sve gori zbog Jozinovića! Obara rekorde, ali nije skinuo kraljicu s trona, znate tko je ona?

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović (24) najavio je i deseti koncert u beogradskom Sava Centru, nakon što je deveti rasprodan u rekordnom roku od svega 20 minuta.

Vijest je podijelio na društvenim mrežama, zahvalivši publici na velikoj podršci. „Ljudi dragi, najavljujem novi, rekordni, 10. Sava Centar! Hvala vam na svoj ljubavi koju mi dajete“, poručio je.

Prodaja ulaznica za novi koncert počinje 4. travnja u 10 sati putem sustava Ticket.rs.

Ogroman interes publike

Interes za njegov nastup pokazao se iznimno velikim. Oko 9000 ljudi čekalo je u virtualnom redu za kupnju ulaznica za deveti koncert, koji je rasprodan gotovo trenutačno.

Sava Centar, odnosno njegova poznata Plava dvorana, prima oko 4000 posjetitelja, što znači da će Jozinovića na prvih devet koncerata slušati približno 36.000 ljudi.

Osim beogradskih nastupa, u lipnju ga očekuju i koncerti u zagrebačkoj Areni, čime dodatno potvrđuje status jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

Tko su rekorderi?

Rekord po broju koncerata u Sava Centru i dalje drži pjevačica Lepa Brena (65), koja je još osamdesetih godina s grupom Slatki greh održala čak 17 uzastopnih rasprodanih nastupa.

Pjevač Zdravko Čolić (74) 1998. godine rasprodao je devet večeri, a Jozinović se sada izjednačio s tim rezultatom te ima priliku uskoro ga i nadmašiti.

U ovoj prestižnoj dvorani značajan broj koncerata održale su i pjevačice Marija Šerifović (41) te Jelena Rozga (48), koje su također ostavile snažan trag na regionalnoj glazbenoj sceni.

