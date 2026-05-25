Čopor vukova sije strah u Bukovici: 'Ostane mu samo glava i kostur. Pojedu ih cijele'

Čuvati stoku u Bukovici sve je veći izazov za stočare jer im, uz stoku, vukovi ubijaju i pastirske pse koje potpuno i pojedu.

Na području oko Obrovca, Benkovca i Kistanja lovci računaju da ima 15-ak vukova. Kamera stočara iz Medviđe zabilježila je dolazak do kuća čopora od osam vukova i to usred bijela dana, a štete su svakodnevne.

Stočar Goran Erstić Cvitka ima stado od dvadesetak buša i isto toliko teladi. Dok odrasle buše na ispaši čuva električni pastir, telad je na sigurnom u dvorištu štale. Goran više nema pomoć od svojih pastirskih pasa. Unatrag mjesec dana, vukovi su ih zaklali pet. I sinoć su zaklali i pojeli jednu kangalku iako je on dežurao pored štale.

"Po noći sam tu, u autu ispred štale dok mogu izdržati. Znači, meni je 52 godine, ne možeš ti cijelu noć kao nekad da sam mogao biti budan. Ja sam noćas zaspao u autu. U ponoć i 20 minuta su došli ispred štale", rekao je Erstić Cvitka.

'Strepim da nisu živi'

U dvorištu je i štenad kangala stara svega 20-ak dana. Morat će ih odnijeti kod sebe u kuću jer je izgledno da su ostali siročići.

Uz pet odraslih pasa, vukovi su u samo mjesec dana Goranu odnijeli i potpuno pojeli i dva štenca. Dva su ostala, ali noćas su nestali njihovi roditelji kangali koji su obično teški oko 70 kilograma.

"Strepim da ni oni nisu živi", rekao je Erstić Cvitka.

'Ostane mu samo glava i kostur'

Vukovi pse obično napadaju da lakše dođu do stoke koju čuvaju, rjeđe pojedu. Prema tragu krvi Goran je došao do mjesta gdje su ih odvukli. Zatečeni prizor bio je uznemirujući.

"Ostane mu samo glava i kostur. Pojedu ih cijele", rekao je Erstić Cvitka.

"Imamo vukove koji znaju raditi štete isključivo na psima. Dešavalo nam se kod lovačkih pasa da napada isključivo lovačkog psa i tada možemo reći da su ti vukovi specijalizirani za lov pasa. Ne znam da li je to ovaj slučaj kao u Bukovici, ali ima takvih", rekao je Roko Pavić, inače i član Interventnog tima za vuka i medvjeda.

Snimljen veliki čopor

Kamere su zabilježile dolazak čopora u selo usred bijela dana.

"U pet sati popodne dolaze u selo. Imam na snimci osam komada, pet komada", rekao je Erstić Cvitka.

Vukovima je Bukovica prirodno stanište. Love divljač, ali stoka im je puno lakši plijen. Lovci će reći da i oni imaju štete, ali rijetkim preostalim stočarima su puno veće.

"Sad imamo neki čopor koji se stvarno vidi na evidencijskim kamerama, sedam do osam jedinki, a to čini ozbiljan čopor. Međutim, na tom području imamo i graničnih čopora, pa možemo reći cca 15 grla je na području Bukovice trenutno sada", smatra Roko Pavić.

I lovci potvrđuju da je bilo više napada i na stoku i na pse.

"Nema ga u Medviđi ovih zadnjih misec dana tko nije ima bar dva puta štetu... Ne znam što reći više. Dosadio sam s tim i bogu i vragu više, ali jednostavno više ne mogu", zaključuje obeshrabreni stočar Erstić Cvitka i poručuje kako se zaštićenom životinjom čije se ubijanje strogo kažnjava loše se upravlja i da su stočari potpuno nezaštićeni i na izmaku snaga.