Vuk iz ZOO-a bio u bijegu devet dana. Zatvorili i školu: Pogledajte što je imao u želucu

Vuk koji je pobjegao iz zoološkog vrta u južnokorejskom gradu Daejeonu ponovno je uhvaćen u petak nakon devet dana bijega, čime je završena saga koja je zaokupila javnost dok je neuhvatljiva životinja izbjegavala ranije pokušaje hvatanja.

Nakon niza zapažanja nakon bijega dvogodišnjeg mužjaka vuka, životinja po imenu Neukgu uočena je u blizini raskrižja autoceste oko 4 kilometara od zoološkog vrta u četvrtak, prema riječima službenika zoološkog vrta.

Potražni tim je potom uspješno ponovno uhvatio Neukgua koristeći pištolj za uspavljivanje kojim je upravljao veterinar.

U želucu mu pronašli udicu

Neukgu je prevezen natrag u zoološki vrt O-World i bio je na zdravstvenom pregledu, rekao je dužnosnik, dodajući da su mu vitalni znakovi normalni iako su veterinari pronašli i izvadili udicu za ribu iz njegovog želuca.

Zoološki vrt i pripadajući tematski park zatvoreni su nakon njegovog bijega i trebat će neko vrijeme da se ponovno otvore, rekao je dužnosnik.

Gradonačelnik Daejeona Lee Jang-woo pozdravio je siguran povratak vuka i zahvalio tragačima, obećavši u objavi na Facebooku da će "pripremiti mjere za dobrobit životinja i civilnu sigurnost u procesu reorganizacije (zoološkog vrta)."

Škola zatvorena iz predostrožnosti

Neukguov bijeg u Daejeonu, oko 170 kilometara južno od glavnog grada Seula, privukao je pozornost nacije.

Obližnja osnovna škola zatvorena je iz predostrožnosti, dok je više od 100 djelatnika tragalo za životinjom, u nastojanju koji je uključivao korištenje dronova opremljenih termovizijskim kamerama.

Događaj je čak iznjedrila kriptovalutu pod nazivom "Neukgu", koja se pojavila na decentraliziranim burzama kriptovaluta prije tjedan dana.

Predsjednik Lee Jae Myung također se prošli tjedan oglasio na društvenoj platformi X, pozivajući vlasti da osiguraju siguran ishod potrage.

Rođen 2024. godine, Neukgu je dio programa za obnovu korejskog vuka, vrste koja se smatra izumrlom u divljini.

