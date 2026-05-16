Remi Hajduka i Lokomotive na Maksimiru: Livaja promašio penal za pobjedu

U susretu pretposljednjeg, 35. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Hajduk su na stadionu Maksimir odigrali 1-1.

Splićani su poveli već u četvrtoj minuti golom Ikera Almene. Marko Livaja je uputio dugačku loptu, Marko Pajač je loše reagirao što je iskoristio Almena osvojvši loptu, a zatim sjajno prebacio Luku Savatovića za vodstvo Hajduka.

Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti. Ibrahim Sabra je povukao kontru sa svoje polovice stigavši do ruba kaznenog prostora gdje je uposlio Jakova Vasilja, a ovaj pogodio za 1-1.

Splićani su zabili i u 28. minuti, no Livaja je bio u zaleđu. Gosti su u 53. minuti bili vrlo blizu novog vodstva, Rebić je ubacio s lijeve strane, Livaja je pucao glavom, ali je pogodio prečku.

Sedam minuta kasnije Livaja nije mogao poželjeti bolju priliku nakon što je Hajduk dobio jedanaesterac. Kazneni udarac je skrivio Dajčer oborivši Pukštasa i Hajduk je nakon VAR provjere dobio jedanaesterac. No, nije to bila večer gostujućeg kapetana, pucao je Livaja pored gola.

"Lokosi" su mogli okrenuti rezultat u 73. minuti, no Pajač iz dva pokušaja nije uspio poentirati. Njegov prvi udarac je blokirao Gabrić, a u nastavku akcije lopta je ponovo došla do njega, no pucao je pored gola. Veliku priliku za domaćine u 80. minuti je imao i Sabra, no umjesto povratne lopte odlučio se na udarac, ali je Silić bio spreman.

U prvom subotnjem susretu Gorica je pobijedila Osijek sa 2-0.

Za Osijek se sve najvažnije odvijalo u petak na Gradskom vrtu gdje je Varaždin pobijedio Vukovar 1991 i time Vukovarce gurnuo u niži ran natjecanja. Rasterećeni i očito opušteni Osijek je doputovao u Veliku Goricu i već nakon 12 minuta je gubio 0-2.

Domaćin je poveo u petoj minuti. Žan Trontelj je ubacio iz kornera, a Bruno Bogojević glavom pogodio za 1-0. Već u 12. minuti je bilo 2-0. Ponovo je Trontelj uputio loptu prema suparničkom kaznenom prostoru, Luka Jelinić je promašio loptu koja je došla do Ante Ercega, a iskusni napadač je znalački zabio za 2-0.

U nastavku susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova. Najbliže golu bili su gosti u 74. minuti, kada je Jovičić pucao iz blizine, ali sjajno je reagirao Matijaš.

Gorica je ostala na osmom mjestu sa 41 bodom, dok je Osijek stepenicu niže sa 32 boda. Vukovar 1991 na posljednjem mjestu ima 28 bodova. Dinamo na vrhu ima nedostižna 82 boda, Hajduk je drugi sa 65 bodova. Lokomotiva je napredovala na petu poziciju.

Kolo će u nedjelju zaključiti Slaven Belupo - Dinamo, te Istra 1961 - Rijeka.

