García pred Lokomotivu podigao prašinu: Hladno odgovorio na prozivke i kritike

Hajduk u subotu od 18:15 sati na Maksimiru igra protiv Lokomotive u pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a. Nakon poraza od Dinama 2:0 u prošlom kolu, Splićani žele sezonu zaključiti na što bolji način. S druge strane, Lokomotiva dolazi nakon remija 1:1 u Varaždinu, pa se očekuje zahtjevna utakmica za obje momčadi.

Iako u splitskom klubu atmosfera nije idealna, cilj je jasan, završiti sezonu s pozitivnim dojmom. Trener Gonzalo García na konferenciji za medije osvrnuo se na stanje u momčadi, aktualne teme u klubu te najavio susret s Lokomotivom.

Na pitanje može li komentirati objavu Durdova nakon prošle utakmice, García je rekao:

„Nisam vidio, ali sam čuo. Što je htio reći? Vjerojatno da zaslužuje više, kao i svi igrači koji ne igraju misle da zaslužuju više. Međutim, igraju oni koji, po mom mišljenju, zaslužuju više. Ne opterećujem se time, vjerojatno je bio sretniji s Gattusom. Iskreno, to me ne dira.“

Komentirao je i izjave Marija Kovačevića o stranim trenerima nakon utakmice.

„To me iznenadilo, ne poznajem ga takvog. Držim ga skromnom osobom i mislim da će, kada nauči engleski, poželjeti raditi u inozemstvu. Kao stranac, ja sam ovdje pokušao donijeti nešto novo. Ako nisam donio pozitivne stvari, barem sam donio drugačiji pristup“, rekao je García.

Dotaknuo se i velikog zaostatka za Dinamom, koji iznosi 18 bodova.

„To se dogodilo jer je Dinamo osvojio mnogo bodova. Mi smo također osvojili dovoljno, nalazimo se oko brojke od 70 bodova, i mogli smo imati i više. Oni su bili vrlo učinkoviti, a mi smo u nekim trenucima mogli napraviti bolji posao“, objasnio je.

Na pitanje o čestim taktičkim prilagodbama, García je pojasnio svoj pristup:

„Uvijek želim biti pragmatičan, to nije ništa novo. Tijekom sezone igrali smo u različitim sustavima, bez klasičnog napadača, u formacijama 4-3-3 i 4-4-2. Sve ovisi o dostupnim igračima. Treneri često imaju ograničene opcije. Naš je cilj uvijek igrati što bolje“, rekao je.

Komentirao je i izjavu oca mladog Noe Skoke, koji je izrazio želju da zna hoće li njegov sin igrati za Hajduk.

„Svi roditelji žele znati što će biti s njihovom djecom. Ja ne razgovaram s roditeljima, ja sam profesionalni trener, ne trener kadeta. Skoko je dobivao priliku, a klub će donijeti odluku. On mora razgovarati sa sportskim direktorom“, zaključio je García.