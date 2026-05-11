SLUČAJNOST? /

Mladi Hajdukov talent bez minute u derbiju, pa objavom poslao skriveni signal treneru

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dan nakon utakmice, Durdov je na društvenim mrežama objavio snimku proslave pogotka iz prošle sezone u zagrljaju Gennara Gattusa

11.5.2026.
23:40
Sportski.net
Bruno Durdov ovog vikenda nije dobio priliku nastupiti u najvećem hrvatskom derbiju, što je ponovno otvorilo pitanja o njegovoj ulozi u momčadi Hajduka. Mladi hrvatski reprezentativac, koji se smatra jednim od većih klupskih talenata, ostao je na klupi u porazu od Dinama bez odigrane minute.

Dan nakon utakmice, Durdov je na društvenim mrežama objavio snimku proslave pogotka iz prošle sezone u zagrljaju Gennara Gattusa, što je odmah izazvalo niz interpretacija u navijačkoj i medijskoj javnosti. Objavu je dodatno naglasio kontekst derbija, u kojem nije dobio priliku od trenera Gonzala Garcije, pa je potez brzo doveden u vezu s nezadovoljstvom statusom u momčadi.

Foto: Screenshot: Instagram/bruno.durdov

Bruno Durdov, koji je tek punoljetan, prošle je sezone upisao 27 prvenstvenih nastupa, dok je ove sezone na 15 utakmica bez pogotka, uz jednu asistenciju. Iako se i dalje vodi kao projekt kluba za budućnost, zasad nije uspio napraviti stabilan iskorak u prvoj momčadi Hajduka niti se nametnuti kao standardna opcija u konkurenciji za početni sastav.

Bruno DurdovHajdukDinamoInstagram
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
