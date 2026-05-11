malo je falilo /

Pojavila se snimka izbjegnutog sukoba BBB-a i Torcide, ali u zadnji tren stigla je interventna
Foto: Screenshot: Facebook/Hrvatske navijačke skupine

Atmosfera oko derbija bila je dodatno podignuta navijačkim provokacijama s obje strane.

11.5.2026.
23:03
Nakon događaja koji su obilježili derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru, na društvenim mrežama pojavila se nova snimka koja prikazuje napetu situaciju između pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide uoči utakmice.

Prema dostupnim snimkama, na cesti su se u jednom trenutku našla dva kombija, nakon čega su stigli pripadnici BBB-a, no ubrzo je intervenirala policija i spriječila mogući sukob prije nego što je došlo do izravnog kontakta između skupina.

Atmosfera oko derbija bila je dodatno podignuta navijačkim provokacijama s obje strane. Bad Blue Boysi su ranije tijekom susreta podigli koreografiju usmjerenu prema Torcidi, a na tribini je bio izvješen i veliki transparent s imenom navijačke skupine, što je uobičajena praksa tijekom najvećih utakmica.

Međutim, tijekom susreta transparent se zapalio, ali brzoj reakciji vatrogasaca i pripadnika skupine, brzo je plamen ugašen. Ubrzo nakon incidenta Torcida se oglasila transparentom na suprotnoj tribini, preuzimajući odgovornost za događaj i dodatno podižući tenzije između dviju navijačkih skupina.

Prema informacijama koje su se kasnije pojavile u navijačkim krugovima i na društvenim mrežama, sumnja se kako je nekoliko osoba, prerušeno u zaštitare, ranije ušlo na sjevernu tribinu te postavilo pirotehnička sredstva s odgodom aktivacije ispod transparenta, što je kasnije izazvalo požar.

Podsjetimo, Dinamo je na rasprodanom Maksimiru svladao Hajduk rezultatom 2:0, a pogotke za Plave postigli su Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo. Ipak, utakmicu su uz sportski dio obilježili i brojni navijački incidenti, zbog kojih je dio događanja na tribinama ponovno završio u prvom planu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
