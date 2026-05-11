U Beogradu ćemo gledati meč dvojice boraca s UFC iskustvom: Za jednog su čuli svi fanovi MMA-a

FNC 31 priredba u Beogradu mogla bi se pokazati kao najimpresivniji FNC-ov event dosad. Naime, uz brojna već potvrđena poznata imena, u Beogradu će se boriti i Tadžikistanac Dorobšoho Nabotov.

Nabotov je borac koji je slavu stekao kada je krajem listopada 2024. zamolio Danu Whitea za ugovor. Tu mu je molbu čelnik najveće svjetske borilačke organizacije i uslišio, ali je Tadžikistanac nije iskoristio izgubivši od Brazilca Matheusa Camila jednoglasnom sudačkom odlukom.

Nabotov je kasnije "nestao", ali se ubrzo opet vratio. Bilo je to u sklopu FNC-a 27 u Münchenu, gdje ga je Dražen Forgač zapazio među publikom. Popularni Forgy tada je upitao Nabotova kako to da je došao na presicu, na što mu je Tadžikistanac odgovorio da prati FNC na Instagramu i smatra da se radi o vrlo zanimljivoj europskoj organizaciji.

Nakon što je spomenuo kako nema važeći ugovor, Forgy mu je odgovorio: "Odličan si borac i do kraja presice ćeš imati ugovor!"

Da je Forgy to stvarno i mislio govori i činjenica da je Nabotov uvršten na fight card za FNC 31 u Beogradu, gdje bi snage trebao odmjeriti protiv poljskog borca Michala Figlaka.

Kao i Nabotov, tako i Figlak ima iskustva u UFC-u. Poljski borac u toj je organizaciji upisao dvije borbe i obje izgubio.

Kada njima dvojici dodamo i Gregga Hardyja, vidimo da FNC prerasta u jednu od najboljih borilačkih organizacija u Europi koja može privući i borce iz UFC-a.

