Što nam je donio borilački spektakl FNC 30 u Zadru?

Dvorana Krešimira Ćosića ponovno je bila epicentar regionalne borilačke scene. Devetog svibnja održan je FNC 30, događaj koji je ispunio Višnjik i ponudio jedanaest mečeva nabijenih adrenalinom. Od iskupljenja domaćeg heroja do brutalnog rata u boksu bez rukavica, zadarska je večer donijela nekoliko ključnih spoznaja o smjeru u kojem se kreću vodeći borci i sama organizacija.

Povratak kralja: Martin Batur je spreman za vrh

Glavna borba večeri nosila je ogroman emocionalni naboj. Martin Batur ušao je u kavez pred svojom publikom s ciljem da izbriše gorko sjećanje na nesretni poraz i ozljedu s FNC 21 priredbe. Protivnik, Crnogorac Milenko Stamatović, nije mu olakšao posao. Već u prvoj rundi Batur je pretrpio težak udarac u nos koji je uzrokovao obilno krvarenje, no zadarski borac pokazao je nevjerojatnu srčanost. Početkom druge runde, nošen gromoglasnom podrškom s tribina, Batur je snažnim krošeom poslao Stamatovića na pod i završio borbu serijom udaraca laktovima.

Pobjeda je bila katarzična, a Batur je nakon meča jasno poručio koje su mu namjere. "Rekao sam, za godinu ću uništiti cijelu tešku kategoriju", izjavio je, potvrdivši da je ovaj trijumf bio samo prvi korak prema napadu na sam vrh. Godinu dana je živio za ovu pobjedu, a sada je ponovno na pobjedničkim stazama i opasniji no ikad.

Rat u ringu koji traži revanš

Prije glavne borbe, dvorana je proključala tijekom okršaja Petra Ražova i Ante Bilića u "bare knuckle" boksu. Tenzije koje su se nakupljale danima, a kulminirale su na konferenciji za medije, u potpunosti su se prelile u ring. Svjedočili smo pravom ratu kroz pet krvavih rundi, s oba borca u nokdaunu i scenama koje će se dugo pamtiti. Na kraju je podijeljenom sudačkom odlukom slavio Ražov, no dojam je da ova priča nije završena. Intenzitet i drama ovog meča odjeknuli su borilačkom zajednicom, a gotovo svi se slažu u jednom, revanš je neizbježan. Možda i u Splitu.

Borci koji dolaze: Ančić i Brkan potvrdili klasu

Zadarska priredba dala je i odgovore na pitanja o budućim izazivačima. Marko Ančić je u teškom meču na tri runde sudačkom odlukom svladao Ronalda Ferreiru, dokazavši da je spreman za najteže ispite u perolakoj kategoriji. FNC ga ne štedi, već mu daje sve iskusnije protivnike, a Ančić svakom pobjedom pokazuje da pripada samom vrhu.

Svoj pobjednički niz nastavio je i Ilija Brkan iz zagrebačkog ATT-a. On je dominantnom predstavom i jednoglasnom sudačkom odlukom nanio prvi poraz u karijeri Englezu Chrisu Hillu. Brkan iz meča u meč djeluje sve bolje, taktički zrelije i fizički spremnije, potvrđujući status jednog od najperspektivnijih boraca.

Zadar kao tvrđava borilačkog sporta

Još jednom se pokazalo da su Zadar i FNC dobitna kombinacija. Dvorana je bila ispunjena, a atmosfera naelektrizirana, što dokazuje da je publika željna vrhunskih borilačkih događaja. Nakon prošlogodišnjeg spektakla i ovogodišnjeg uspjeha, jasno je da je Zadar postao nezaobilazna postaja u kalendaru promocije i pravo "borilačko srce regije".

POGLEDAJTE VIDEO: Meč o kojem bruji Dalmacija nije razočarao: Pogledajte epsku rundu u kojoj su oba borca padala